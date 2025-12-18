Definidos los seis finalistas de El Reto 3X: Inicia el duelo entre Retadores y Desafiantes

La tercera temporada de El Reto 3X Rexona Clinical by Desafío ha alcanzado un punto de inflexión tras la culminación de una fase eliminatoria de alta exigencia. De un grupo inicial de 200 competidores, el proceso de selección se redujo a los 30 atletas más destacados, para finalmente consolidar a los seis finalistas, tres hombres y tres mujeres que se enfrentarán para ganar el título oficial de Retadores.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El segundo episodio de la serie puso a prueba la resistencia física y la estabilidad mental de los participantes en el denominado Box Amarillo. Más allá de sus capacidades atléticas, los clasificados han destacado por una determinación fundamentada en conceptos de fuerza, explosión y disciplina, valores que han cultivado en su trayectoria como deportistas aficionados y que hoy los sitúan entre los mejores de una convocatoria que superó los 20.000 inscritos.

Publicidad

La siguiente etapa del reto eleva el nivel de competitividad al introducir el enfrentamiento directo con los Desafiantes, figuras emblemáticas elegidas por votación popular. En la categoría masculina, los clasificados se medirán ante Juan, Potro y Marlon. Mientras que, en la categoría femenina, el desafío será contra Karoline, Luisa y Darlyn.

Este encuentro plantea un contraste de perfiles: por un lado, la experiencia técnica y el historial competitivo de las leyendas deEl Desafío, por el otro, la resiliencia y la ambición de los nuevos retadores, quienes buscan demostrar su mérito en un escenario de máxima presión.

Publicidad

El próximo capítulo marcará el inicio del Desenlace, la fase definitiva que determinará quién posee las capacidades necesarias para retarse en el terreno impredecible de esta competencia de alto rendimiento.