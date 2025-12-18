En vivo
Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
ENTRETENIMIENTO  / Definidos los seis finalistas de El Reto 3X: Inicia el duelo entre Retadores y Desafiantes

Definidos los seis finalistas de El Reto 3X: Inicia el duelo entre Retadores y Desafiantes

Tras superar las pruebas del Box Amarillo, seis deportistas clasificaron para enfrentar a reconocidas figuras de El Desafío en la etapa final de la competencia.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 18 de dic, 2025
