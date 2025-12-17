Carolina Soto y Cuervo, de La vuelta al mundo en 80 risas, nadaron con tiburones en Sudáfrica

Los viajes de los famosos en La vuelta al mundo en 80 risas dejan un montón de experiencias divertidas y memorables. En un nuevo capítulo del programa de entretenimiento de Caracol Televisión se mostró una nueva aventura de la presentadora Carolina Soto y el humorista Cuervo en Sudáfrica, donde pasaron de las risas y el entretenimiento, a una actividad extrema y de terror: nadar con tiburones.

En medio del pánico y el mareo que ambos enfrentaron en el bote que los transportaba, uno de ellos terminó vomitándose sobre el otro, lo que terminó convirtiendo la historia en una anécdota graciosa.



¿Qué hicieron Carolina Soto y Cuervo?

La presentadora de Día a Día y el humorista aparecieron a bordo de un bote que los llevó en medio del océano a una zona poblada por tiburones blancos, uno de los mamíferos más feroces y temidos del mar. Pero la búsqueda de este feroz depredador no solo consistía en verlos desde la seguridad de la embarcación, sino sumergirse a pocos metros de ellos.

Para esta experiencia, que supone un gran riesgo, las personas están metidas en grandes jaulas, lo que permite que se hundan, pero no corran riesgo de ser atacados por el tiburón. Aunque se toman todas las medidas de seguridad, eso no evitó que el miedo de apoderara de los colombianos, quienes incluso pensaron en no vivir esta experiencia pensando que 'no les pagaron lo suficiente' para arriesgarse de esa manera.



"Nos vamos a meter en esa jaula y vamos a ver qué va a pasar. Yo esto nunca en mi vida lo tenía pronosticado hacer", expresó la presentadora caleña Carolina Soto momentos antes de vivir la experiencia. El momento consistía en colocarse un atuendo para bucear, meterse en la jaula en la que caben al menos cinco personas y estar ahí 20 minutos. Las personas de la embarcación usan carnada para atraer a los tiburones, pero también se corre el riesgo de que los animales nunca lleguen. Revelaron que la experiencia tiene un costo de 200 dólares.



Antes de entrar a la jaula, Carolina Soto empezó a sentirse mareada. Después de tomar impulso y fuerza, la presentadora logró ingresar a la jaula, rogando por no quedar en una equina, pues eso la hacía sentir más insegura, y asegurándose de no poner los pies en espacios que quedaran libres. La tripulación les gritaba que bajaran y se hundieran para que pudieran ver el tiburón, pero la vallecaucana se mantenía aferrada a las barras superiores y le daba miedo meter la cabeza también en el agua.

Finalmente, la presentadora y el humorista obedecieron las indicaciones de la tripulación y se hundieron cuando el tiburón venía hacia ellos. En ese momento lograron ver al animal bastante cerca, pues estaba mordiendo la jaula. Ambos famosos gritaron de susto y sorpresa. "Impresionante, qué susto, estuvo ahí, increíble. Valió la pena Cuervo, esto sí pagó el viaje", expresó más calmada Soto, disfrutando de la experiencia.



Cuervo vomitó a Carolina Soto

Cuando todo parecía indicar que Carolina Soto y Cuervo iban a salir victoriosos de esta experiencia extrema, una situación incómoda y graciosa ocurrió. Cuando Cuervo iba a salir de la jaula se vomitó, para no hacerlo dentro del bote se dio media vuelta, pero detrás de él venía saliendo de la jaula Carolina Soto, a quien le vomitó encima. "Cuervo me vomitó, yo pensé que era comida de tiburón, pero cuando veo el durazno del desayuno flotando".

