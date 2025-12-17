En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ
VOLCÁN PURACÉ
NOVENA DÍA 2
SALARIO MÍNIMO
JUNIOR, CAMPEÓN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Carolina Soto y Cuervo, de La vuelta al mundo en 80 risas, nadaron con tiburones en Sudáfrica

Carolina Soto y Cuervo, de La vuelta al mundo en 80 risas, nadaron con tiburones en Sudáfrica

En medio del miedo y la adrenalina por nadar con tiburones, uno de los famosos se sintió tan mal que se vomitó sobre el otro.

Por: María Paula González
Actualizado: 17 de dic, 2025
Comparta en:
Carolina Soto y Cuervo
Foto: Caracol Televisión

Publicidad

Publicidad

Publicidad