En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
DONALD TRUMP
CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ
NOVENA DÍA 2
SALARIO MÍNIMO
JUNIOR, CAMPEÓN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / ¿Cristiano Ronaldo actuará en Rápidos y Furiosos 11? Vin Diesel dio detalles y emocionó a fanáticos

¿Cristiano Ronaldo actuará en Rápidos y Furiosos 11? Vin Diesel dio detalles y emocionó a fanáticos

El famoso futbolista portugués, histórica figura del Real Madrid y ahora jugador del Al-Nassr F. C. en Arabia Saudita, ha encendido la expectativa de sus fanáticos luego de que surgieran rumores sobre su aparición en esta conocida saga de películas.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 18 de dic, 2025
Comparta en:
Cristiano Ronaldo en Rápidos y furiosos 11
Cristiano Ronaldo, afirma Vin Diesel, tendría un papel importante en la próxima producción. -
Fotos: NurPhoto via AFP y Universal Pictures

Publicidad

Publicidad

Publicidad