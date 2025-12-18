¿Cristiano Ronaldo actuará en Rápidos y Furiosos 11? Vin Diesel dio detalles y emocionó a fanáticos

Cristiano Ronaldo, el icónico jugador de fútbol que ha hecho historia por su relevancia en equipos como el Manchester United o el Real Madrid, estaría a muy poco tiempo de iniciarse en el mundo del cine. Y es que, acorde con lo que ha dado a conocer el famoso actor Vin Diesel, también productor de la famosa saga Rápidos y Furiosos, en la próxima entrega los fanáticos podrían ver a el conocido deportista desempeñando un importante papel en la historia. El también protagonista de la producción dijo en una reciente publicación de Instagram que los productores de la undécima entrega de Fast & Furious ya tendrían un papel para él. "Todos preguntaban si estaría en la saga de Fast & Furious... Debo decir que es real. Escribimos un papel para él", dijo desde su cuenta.

Sin embargo, y pese a lo que ha dado a conocer Vin Diesel, algunos seguidores de la producción continúan dudando en torno al papel que tendría Ronaldo en esta nueva edición de Rápidos y Furiosos. Y es que mientras algunos consideran que el papel del jugador sería relevante en la producción y que este podría aparecer muchos minutos en pantalla, otros consideran que 'El bicho' solo haría un simple cameo, como ha ocurrido con artistas famosos incluidos Nicky Jam, Don Omar o Kevin Hart.

Publicación original del actor Vin Diesel respecto a la eventual aparición de Cristiano Ronaldo en Rápidos y Furiosos 11. - Foto: Instagram

Otros actores que han hablado sobre la llegada de Cristiano Ronaldo a Rápidos y Furiosos 11

Otros actores muy conocidos y que han hecho parte de las producciones de Rápidos y Furiosos, tales como Tyrese Gibson, también se han pronunciado respecto a la aparición del histórico 7 de Portugal en la próxima película. En una reciente foto divulgada desde su cuenta de Instagram, el actor publicó una foto junto a Ronaldo y escribió un emotivo mensaje: “¡Bienvenido a la familia, Cristiano Ronaldo!" El baile global acaba de entrar a nuevas alturas".



Aunque se desconoce la autenticidad de la fotografía, pues algunos sostienen que esta fue hecha con inteligencia artificial, las simples palabras de Gibson crearon mayor expectativa alrededor de la eventual aparición de Cristiano Ronaldo. Eso sí, esta imagen también ha planteado el debate con respecto a la forma en la que podría aparecer el jugador de fútbol, ya que, con el avance tecnológico actual, podría incluso proponerse la posibilidad de que el portugués aparezca, exclusivamente, a través de la IA.



¿Cuándo podría salir Rápidos y Furiosos 11?

Con o sin la participación del astro del fútbol, se espera que la undécima entrega de Rápidos y Furiosos, que podría ser la última, se estrene en 2027, teniendo todo el año 2026 para el respectivo rodaje. Algunas personas cercanas a los productores han dado a conocer que, al parecer, esta podría ser la última película de la famosa saga de automóviles protagonizada por Vin Diesel, y que se espera que con esta edición se cierre una de las historias más largas del cine reciente, que inició en 2001 y cumple más de 20 años publicando entregas periódicamente.

Por el momento, Cristiano Ronaldo no se ha pronunciado respecto a su eventual aparición en la famosa película de Hollywood; no obstante, los comentarios y declaraciones de los principales actores de la saga continúan dando de qué hablar y alimentando el debate al respecto. Se espera que el próximo año, en el que al parecer iniciarían las respectivas grabaciones, surjan más detalles sobre los detalles de la trama, presupuestos, elenco y las nuevas participaciones de la película.

