Shakira confesó si se arrepiente de canción con Bizarrap contra Piqué y Clara Chía

Luego de su separación de Gerard Piqué, Shakira encontró en la música la manera de desahogar sus sentimientos en canciones bastante sinceras. Una de las que más llamó la atención y hasta rompió récords mundiales fue su colaboración con el productor argentino Bizarrap.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La Bzrp Music session Vol. 53 revolucionó al mundo y en especial a los seguidores de Shakira. Aunque la barranquillera siempre ha usado sus experiencias personales para componer canciones, esta en particular fue mucho más sincera y cruda sobre su separación, con frases poderosas y reveladoras sobre lo que pasó con su expareja.



¿Shakira se arrepiente de la canción con Bizarrap?

Además de récords y millones de reproducciones, la colaboración entre la colombiana y el argentino no se salvó de las críticas. Algunos consideraron la canción demasiado sincera y contundente contra los españoles, y cuestionaron a Shakira por interpretar un tema escrito en un momento de rabia y con frases que atacaban al padre de sus hijos.

De hecho, la misma cantante ha revelado en diferentes entrevistas que su equipo de trabajo en ese momento le pidió no lanzar la canción o cambiarle partes de la letra para que no fuera una canción tan fuerte. A pesar de las recomendaciones, la barranquillera no hizo caso y presentó el tema musical tal y como lo había escrito.



En una nueva entrevista, esta vez con la revista Vanity Fair, nuevamente a la barranquillera le preguntaron por esta canción. Considerando que han pasado tres años de su separación y que recientemente se ha confirmado que Shakira y Piqué ya no tienen una mala relación, incluso la cantante lo ha elogiado públicamente, le preguntaron si ahora se arrepiente de haber escrito y lanzado esa canción.



Específicamente, le preguntatron a la colombiana si se arrepentía del verso de la canción que dice: "Cambiaste un Ferrari por un Twingo". Al respecto, Shakira fue contundente con su respuesta y señaló que "no me arrepiento. Es uno de los versos más logrados de mi vida".

Publicidad

La cantante recordó las enseñanzas que toda esta etapa y la música le dieron en estos últimos años. "He aprendido a estar agradecida por lo que tengo, en lugar de desear lo que me falta. He perdido a personas a las que amaba, he vivido engaños y tristeza. Todo lo que temía, lo he atravesado. Pero he sobrevivido, y todo eso me ha hecho más fuerte".

Shakira también señaló que, aunque la situación entre ella y Piqué haya cambiado, lo cierto es que las canciones la ayudaron a sanar, pero el dolor no se ha sanado del todo. "A lo mejor nunca me curaré del todo. Quizás siempre haya una cicatriz. Pero he comprendido que se puede ser feliz incluso cuando hay dolor. Estoy bailando con mi dolor a través de la vida".



¿Shakira ya tiene pareja?

En los últimos años, la cantante colombiana ha sido relacionada sentimental con varios personajes también del mundo de entretenimiento y el deporte; sin embargo, ninguna relación se ha confirmado. Algunos de los rumores más fuertes han sido con Lewis Hamilton, piloto de la Fórmula 1; Jimmy Butler, estrella de la NBA; los actores Tom Cruise y Lucien Laviscount.

Publicidad

El rumor más reciente y emocionante para los seguidores de la colombiana es que habría regresado con el argentino Antonio de la Rúa. Sin embargo, ninguno de los rumores se ha confirmado. Sobre su situación sentimental actual, la colombiana expresó: "Ahora mismo no tengo marido, pero tengo mucho amor. La vida quita por un lado y devuelve por otro".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL