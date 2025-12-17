En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
DONALD TRUMP
CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ
NOVENA DÍA 2
SALARIO MÍNIMO
JUNIOR, CAMPEÓN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Shakira confesó si se arrepiente de canción con Bizarrap contra Piqué y Clara Chía

Shakira confesó si se arrepiente de canción con Bizarrap contra Piqué y Clara Chía

"A lo mejor nunca me curaré del todo", expresó la colombiana en una nueva entrevista.

Por: María Paula González
Actualizado: 17 de dic, 2025
Comparta en:
Bizarrap y Shakira
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad