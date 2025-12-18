En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
DONALD TRUMP
CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ
NOVENA DÍA 2
SALARIO MÍNIMO
JUNIOR, CAMPEÓN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Lanzamiento de El Reto 3X, La Selección, redefine la competencia de alto rendimiento

Lanzamiento de El Reto 3X, La Selección, redefine la competencia de alto rendimiento

La nueva edición de El Reto 3X Rexona Clinical by Desafío debuta con el ciudadano común como protagonista, tras recibir más de 20.000 inscripciones.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 18 de dic, 2025
Comparta en:
Cap 1 Reto 3X.png

Publicidad

Publicidad

Publicidad