Lanzamiento de El Reto 3X, La Selección, redefine la competencia de alto rendimiento

El popular formato de competencia El Reto 3X, reconocido por enfrentar a leyendas del programa El Desafío, experimenta una transformación significativa en su nueva temporada. La producción ha anunciado el lanzamiento del primer capítulo de 'El Reto 3X, La Selección', un hito que desplaza el foco de atención hacia la población civil, buscando al "guerrero que lleva por dentro el colombiano de a pie".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La convocatoria generó una respuesta masiva, con más de 20.000 personas inscribiéndose con la aspiración de formar parte de esta edición. Tras un riguroso proceso de selección, únicamente 100 mujeres y 100 hombres obtuvieron el derecho de avanzar a la línea de partida.

Este grupo de 200 concursantes se distingue no solo por su preparación física, sino por las historias de vida que representan. Los elegidos son ciudadanos comunes provenientes de oficinas, campos y diversas calles del país que han mantenido un régimen de entrenamiento constante y silencioso.



La competencia se desarrollará lejos de la comodidad de sus entornos habituales, en lo que se ha descrito como un desafío de alta exigencia, tanto física como mental. La producción asegura que esta edición de El Reto 3X será una experiencia sin precedentes, tres veces más desafiante, diseñada para revelar la verdadera capacidad de resiliencia y disciplina de los participantes seleccionados.

