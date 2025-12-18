Murió Gil Gerard, protagonista de Buck Rogers y El pequeño karateca

Murió Gil Gerard, actor nacido en el estado de Arkansas, Estados Unidos, y popular por su papel como el ingenioso héroe de la serie ‘Buck Rogers en el siglo XXV’ (Buck Rogers in the 25th Century (1979-81)).

Gerard, de 82 años, vivía en Georgia y falleció el pasado martes 16 de diciembre a causa de "un tipo de cáncer raro y extremadamente agresivo", anunció su esposa, Janet, en una publicación de Facebook. (Lea también: Revelan autopsia de Rob y Michele Reiner: la causa de muerte oficial de la que acusan a su hijo)

“Mi alma gemela perdió su lucha con un raro y agresivo cáncer. Desde el momento en que supimos que algo estaba mal hasta su muerte esta mañana pasaron solo unos días”, escribió Janet Gerard.



“No importa cuántos años haya podido pasar con él, nunca habrían sido suficientes. Sostén fuerte a los que tienes y ámalos ferozmente”, añadió en su sentido mensaje.



Gil Gerard dejó un mensaje para cuando muriera

Las palabras fueron publicadas por su esposa en las redes sociales del actor. Comenzó el mensaje aclarando que ella “estaba a su lado cuando mi marido falleció”.



Luego divulgó las palabras del artista: “Si estás leyendo esto, entonces Janet lo ha publicado como yo le pedí. Mi vida ha sido un viaje increíble. Las oportunidades que he tenido, las personas que he conocido y el amor que he dado y recibido han hecho que mis 82 años en el planeta sean profundamente satisfactorios. Mi viaje me ha llevado de Arkansas a Nueva York, a Los Ángeles y, finalmente, a mi casa en el norte de Georgia con mi increíble esposa, Janet, durante 18 años. Ha sido un gran viaje, pero inevitablemente uno que llega a su fin como lo ha hecho el mío. No pierdas tu tiempo en nada que no te emocione o te traiga amor. Nos vemos en algún lugar del cosmos”. (Lea también: Actriz de NCIS: Los Ángeles murió a los 45 años tras larga batalla contra una enfermedad crónica)



La carrera actoral de Gil Gerard

En 1977, Gerard interpretó a Lee Grant en el popular filme ‘Aeropuerto 77’ y protagonizó la comedia ambientada en los Apalaches, ‘Hooch’, donde fue un destilador ilegal de alcohol, antes de liderar el reparto de ‘Buck Rogers en el siglo XXV’, coproducida por Glen A. Larson en Universal Television, indica The Hollywood Reporter (THR).

Basada en el popular personaje de cómic que apareció en una serie de películas de 1939 protagonizada por el campeón olímpico de natación Buster Crabbe, la serie de ciencia ficción comenzó con una película previa en 1979, desarrollada tras el enorme éxito de ‘Star Wars’ (La guerra de las galaxias).

‘Buck Rogers’ estuvo dos temporadas en emisión y se grabaron un total de 32 episodios hasta abril de 1981, antes de ser cancelada.

Gerard protagonizó una serie de telefilmes, incluyendo la muy popular ‘Help Wanted: Male’ (1982), también protagonizada por Suzanne Pleshette, e interpretó a un policía soltero que se convirtió en el tutor de un niño experto en artes marciales, Ernie Reyes Jr., en la serie ‘Sidekicks’ (El pequeño karateca) (1986-87).

También apareció en la serie de 1990, ‘E.A.R.T.H. Force’; presentó el reality show de 1992, ‘Code 3’; interpretó al Mayor Dodd en 1997 en la telenovela ‘Days of Our Lives’, y apareció en la comedia de Ryan Gosling y Russell Crowe, ‘The Nice Guys’, en 2016.

Gilbert Cyril Gerard, el menor de tres hermanos, nació el 23 de enero de 1943 en Little Rock, Arkansas. Su padre, Frank, era vendedor de cuchillos y su madre, Gladys, maestra.

