Shakira culmina primera etapa de su gira y se despide de sus fans: ¿qué viene para 2026?

Recientemente Shakira ocupó el primer lugar en la lista de las giras latinas más exitosas del año con 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', según Billboard. La artista colombiana conquistó estadios y escenarios en todo el continente americano, repitiendo su paso por algunos países de Latinoamérica.

Con su más reciente concierto en Argentina, la colombiana culminó la primera etapa de su gira y por eso le dejó un mensaje especial a todos sus fanáticos y a sus hijos Milan y Sasha, quienes la han acompañado a lo largo del mundo y hasta cantaron con ella en uno de los conciertos. Como todas las personas, la cantante empieza a prepararse para el fin de año y un gran 2026.



El mensaje de Shakira al culminar primera etapa de la gira

Buenos Aires, Argentina, fue la ciudad escogida para cerrar esta etapa de conciertos por Suramérica, un regreso después de que la gira también llegara a Estados Unidos y Canadá. Tras el último concierto en la capital argentina la barranquillera escribió: "Acaba la primera etapa de esta gira histórica en la que juntos nos hemos inventado un camino propio. Gracias por ayudarme a materializar este sueño que se soñó hace treinta años".

Shakira publicó un emotivo video de lo que fue este último paso por Argentina y el apoyo que recibió por parte de su manada que hizo 'sold out' en varios de sus shows. "Los conciertos de Argentina fueron el broche de oro de una gira que no existía en ningún papel y que fue construida con tesón y esfuerzo, paso a paso".



La cantante también hizo una mención especial a sus hijos. "A mi más grande apoyo, mis maestros Milan y Sasha, gracias por enseñarme a luchar con una nueva valentía, como nunca antes. Y a ustedes, mis fans, que ya son mucho más que eso, gracias por darme cada día una fuerza extraordinaria que desconocía, por acompañarme en todas las batallas que exigía esta hazaña y por caminar a mi lado con los pies descalzos, sin importar el terreno que nos haya tocado. La realidad solo se transforma cuando confiamos en el otro, y ustedes en mí han confiado".



¿Qué viene para Shakira?

El mensaje de Shakira le da un cierre a una importante etapa de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' luego de estadios agotados por miles de fanáticos que han conectado no solo con la Shakira del último álbum, sino con la artista barranquillera desde 'Pies Descalzos'. Pero con esto todavía no termina la historia de esta gira.

En lo que queda de 2025 la intérprete de 'Monotonía' todavía tiene conciertos pendientes. Este año todavía quedan tres conciertos más de la gira de Shakira, antes de que la artista celebre con sus seres queridos el fin de año. Los conciertos serán en el lugar que desde hace dos años es su casa, Florida, Estados Unidos, los días 27, 28 y 29 de diciembre en el Hard Rock Live.

Después de esto el inicio de 2026 es prometedor para colombiana. Recientemente Shakira anunció la llegada de su gira a Centroamérica, específicamente a El Salvador, país en el que su manada respondió positivamente agotado tres fechas. La cantante se presentará en el estadio Mágico Gonzales de San Salvador los días 12, 13 y 14 de febrero.

Luego la colombiana regresará a México, país que se ha alcanzado récords históricos de cantidad de conciertos y que, en esta ira en específico, se convirtió en el país que más veces recibió el show de Las Mujeres Ya No Lloran. El 21 de febrero la barranquillera se presentará en el estadio Victor Manuel Reyna en Tuxtla, el 24 en el Caros Iturralde en Mérida y el 27 en el GNP Seguros.

Y con eso la gira se lanzaría a alcanzar otros lugares del mundo. Shakira anticipó en entrevista con Vanity Fair la llegada de la gira a países de Europa, Asia y el Medio Oriente. "Estoy muy emocionada por la parte europea de la gira. Aún no la hemos comenzado, pero 2026 estará dedicado al viejo continente y a algunos países de Asia y Oriente Medio. Estoy deseando que llegue esta etapa de los conciertos".

