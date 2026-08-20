Demandan a Netflix por 'KPop Demon Hunters': banda de metal cristiano emprendió acción legal

'KPop Demon Hunters' es una película animada de Netflix que se convirtió en todo un éxito a nivel mundial y causando revuelo no solo en la industria cinematográfica, alcanzando galardones en los Óscar y los Globos de Oro, sino también en la industria musical al superar récords de grandes agrupaciones de k-pop como BTS y Blackpink. Ahora la historia toma un nuevo giro, en medio de lo que sería el inicio de una batalla legal.



Demandan a Netflix por KPop Demon Hunters

La banda Demon Hunter, una agrupación de metal fundada en la ciudad de Seattle (EE.UU.), demandó al coloso del entretenimiento Netflix por el uso de la marca ‘KPop Demon Hunters’ (‘Las guerreras K-Pop’), el fenómeno cultural de animación que se convirtió en la película más vista en la historia de la plataforma. La demanda se presentó esta semana ante un tribunal de California alegando que los demandados «pueden eclipsar y, de hecho, eclipsan la marca Demon Hunter de (la corporación) Hyde Lane» y acusaron a Netflix de apropiarse de manera indebida del significado que la identifica como su origen.

La banda sostuvo que esta iniciativa de Netflix no solo causa confusión entre el público, sino que también podrían desplazarlos del mercado. "En pocas palabras, Netflix no tiene más derecho a usar la marca KPOP DEMON HUNTERS que a lanzar un artista discográfico, un espectáculo en vivo y productos bajo las marcas KPOP METALLICA, KPOP U2 o KPOP BLACK SABBATH", indicaron en la demanda. La banda Demon Hunter, fundada por los Don Clark y Ryan Clark, fue fundada en el 2000 y expresan sus creencias religiosas en sus temas.



¿Qué pasó con KPop Demon Hunters?

El pasado 20 de junio llegó la plataforma de Netflix una película original animada llamada 'KPop Demon Hunters' o 'Las guerreras K-pop', una película de fantasía en la que se cuenta la historia de unas 'idols' que conforman el grupo musical HUNTR/X, el más exitoso del momento. Pero ellas no son simples artistas, a través de la música luchan contra los demonios lo que las convierte en guerreras o cazadoras de demonios.

A lo largo de la película tendrán que enfrentarse a los Saja Boys, un grupo masculino de k-pop que llega a arrebatarles su primer lugar, pero que además es una agrupación conformada por demonios.



Tras su éxito mundial, el gigante del entretenimiento Netflix confirmó a inicios de este año que está trabajando en la producción de la secuela de 'K-Pop Demon Hunters', expandiendo el universo de la película más vista de la plataforma. La producción, todavía sin fecha de estreno, volverá a correr a cargo de Maggie Kang y Chris Appelhans, mientras que Sony Pictures Animation se encargará de animar la historia.



Con 'KPop Demon Hunters', "Maggie y Chris no solo llegaron al público, sino que despertaron una comunidad de seguidores global que trascendió idiomas, generaciones y géneros", indicó en un comunicado la directora de contenido de Netflix, Bela Bajaria. "Estamos sumamente orgullosos de profundizar nuestra colaboración con ellos y, junto con nuestros socios de Sony Pictures Animation, construir este universo de maneras que sorprenderá y deleitará a los seguidores", agregó.

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La secuela del largometraje animado se confirma tras varios meses de especulaciones sobre una posible extensión del fenómeno de 'KPop Demon Hunters', que se ha convertido en un éxito en la plataforma, coronándose como la producción más vista de la historia. "Estos personajes son como una familia para nosotros; su mundo se ha convertido en nuestro segundo hogar. Nos entusiasma escribir su próximo capítulo, desafiarlos y verlos evolucionar, y seguir ampliando los límites de la integración entre la música, la animación y la historia", dijo Appelhans.

*con información de EFE