Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
ESTILO DE VIDA

'K-Pop Demon Hunters': ¿quiénes son y por qué las niñas quieren disfrazarse de ellas?

‘K-Pop Demon Hunters’: ¿quiénes son y por qué las niñas quieren disfrazarse de ellas?

El grupo conocido también como ‘Las guerreras K-Pop’ se convirtió en un éxito mundial tras su estreno en Netflix, no solo en la pantalla, también en la música luego de que las artistas que hacen sus voces para la película animada recibieran un disco de platino.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 31 de oct, 2025
‘K-Pop Demon Hunters’: ¿quiénes son y por qué las niñas quieren disfrazarse de ellas?
Netflix

