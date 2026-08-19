Yeferson Cossio deberá pagar millonaria sanción a Coljuegos por promoción de juegos de azar en redes

En medio de una nueva polémica por su reciente visita al Chocó, el influenciador Yeferson Cossio enfrenta una millonaria sanción. Este miércoles 19 de agosto Coljuegos impuso una multa de 116 millones de pesos al creador de contenido por un sorteo ilegal que habría realizado a través de sus redes sociales. La medida también establece que Cossio no podrá ofertar o promocionar juegos de suerte y azar en sus plataformas por algún tiempo.



¿Por qué sancionó Coljuegos a Yeferson Cossio?

El comunicado oficial de la entidad detalló que la sanción contra el creador de contenido colombiano luego de confirmar que estuvo relacionado con la promoción de un juego promocional en su perfil de Instagram, esto "sin contar con la autorización correspondiente". Debido a esto, lo declararon responsable de la operación ilegal de juegos de suerte y azar en la modalidad de promocionales.

Todo esto está relacionado con las múltiples publicidades o promociones que Cossio comparte a diario en sus redes sociales y que hacen parte de su trabajo. En medio de todas esas promociones, se generó una alerta por una denuncia relacionada con actividades promocionales realizadas en Instagram, específicamente en el perfil de Yeferson Cossio.

"Durante la actuación administrativa, Coljuegos verificó que el sancionado no contaba con autorización vigente para operar juegos de suerte y azar en la modalidad correspondiente, motivo por el cual la entidad adelantó las etapas de investigación, formulación de cargos, presentación de descargos y alegatos de conclusión", se lee en el comunicado.



De esta forma, la entidad decidió emitir una sanción contra Yeferson Cossio equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes de 2023, cuando el salario mínimo era de $1.160.000, para un total de $116.000.000. Más allá de la multa económica, la determinación de Coljuegos también establece que el creador de contenido "no podrá operar juegos de suerte y azar durante los cinco años siguientes a la ejecutoria del acto administrativo".



La entidad destacó que, a la fecha, ha solicitado el bloqueo de 437 perfiles de redes sociales dedicados a la promoción y operación de juegos de suerte y azar de manera ilegal. "Una vez quede en firme la sanción, el expediente será remitido a la Gerencia de Cobro Coactivo. Contra la decisión proceden los recursos de reposición y de apelación, dentro de los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011", concluyeron.

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Actualmente, Yeferson Cossio no solo enfrenta este problema legal, sino una polémica que también causó una investigación en la Policía. Los hechos se dieron en medio de la visita que realizó el creador de contenido a Quibdó, Chocó, para ayudar a las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que se vivió en el país con epicentro en ese departamento.

En medio del recorrido, Cossio fue captado en un video manipulando un arma de la Policía Nacional, algo que ha sido criticado fuertemente en redes sociales, condenándolo a él y a quien le dio su arma de dotación. En el corto fragmento se ve a Cossio con el arma en la mano y realizando gestos obscenos con ella para luego entregársela a una uniformada, quien tendría la responsabilidad del arma. Luego, otro uniformado se acerca al 'influencer' para tomarse una fotografía juntos.

El hecho fue criticado, ya que un arma de la Policía Nacional, ni ninguna otra fuerza pública, debería estar en poder de civiles. La Oficina de Comunicaciones Estratégicas del Departamento de Policía de Chocó compartió un comunicado refiriéndose a la situación, entregando detalles del hecho y aseguraron que se inició una investigación. "En relación con un video difundido en redes sociales y plataformas digitales, el día 17/08//2026 en el cual se observa a un reconocido influencer y creador de contenido manipulando un arma de dotación de la Policía Nacional, la Institución tuvo conocimiento de los hechos e inició las verificaciones correspondientes", se lee en un comunicado.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co