Aída Victoria Merlano se va a casar y sorprendió con el anuncio: ¿quién es su prometido?

"D&A", es lo único que escribió Aída Victoria Merlano en la publicación con la que anunció en la noche de este martes 18 de agosto que se va a casar. La publicación de la barranquillera ha causado sensación entre sus seguidores, quienes reaccionan con sorpresa y felicidad, pero también deseando saber más del hombre que le propuso matrimonio pues, hasta el momento, la mujer no había presentado públicamente a su nueva pareja.

El posteo incluye tan solo dos imágenes y un video. En la primera, Merlano presume en una piscina el anillo que ahora representa su unión, tomada de la mano del hombre, mientras que en la segunda imagen se le ve abrazada a su prometido, a quien por primera vez presume en sus redes sociales. Por otro lado, el video que hace parte del posteo muestra el momento en el que el hombre, del que ahora solo se conoce su inicial, le propone matrimonio.

Lo que se ve en la grabación es que Aída Victoria Merlano y su nueva pareja están frente al mar, en una playa y en un adorno con rosas rojas. Él está vestido de blanco y ella con un vestido rosa. 'D' tiene una carta en la mano y le dice algunas palabras a la influenciadora hasta que decide sacar la caja con el anillo mientras se arrodilla y Merlano rompe en llanto. Emocionada, se arrodilla junto a él y le dice que sí.



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"Te pasas y lo sabes"; "Te digo que ese man se la ganó fue toda"; "Mami pero te desapareces y llegas con anillo"; "Cada que se pierde es una sorpresa nueva"; "¿Es broma, cierto?"; "No pero Aída se enamora como loca"; "Así haré yo, en cualquier aparezco con anillo en mano y bebé en brazos"; "Se desaparece una semana y aparece casada"; "Aída entendió que no debe perder el tiempo muchachas , es lo mismo comprometerse al mes que al año", se lee en los diversos comentarios que dejan sus seguidores con la noticia.

Este sorpresivo anuncio de la influencer barranquillera causa tanta impresión en la comunidad digital no solo porque Merlano hasta el momento no había presentado a ninguna pareja sentimental en sus redes, sino porque a finales de 2025 se confirmó su separación de Juan David Tejada, el padre de su hijo y a quien además denunció por violencia intrafamiliar.



¿Quién es el prometido de Aída Victoria Merlano?

Según las redes sociales y los medios de entretenimiento, el nuevo prometido de Merlano es David Darville, mejor conocido en internet como Escro, un streamer con quien la barranquillera ha sido vista recientemente en transmisiones en vivo y otros espacios en plataformas digitales. Su cercanía empezó a despertar dudas entre sus seguidores, pero hasta el momento no se había confirmado su relación amorosa.

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“Yo estoy conociendo a David y me ha parecido un ser humano increíble, me cae muy bien, lo quiero mucho, me hace muy feliz”, aseguró Aída en medio de las especulaciones, según citó Los40 Colombia.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co