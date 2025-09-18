Desafio Siglo XXI: así se vivió el Desafío por Parejas del 18 de septiembre

El capítulo 55 del Desafío Siglo XXI estuvo marcado por la emoción, el esfuerzo físico y momentos inesperados durante el Desafío por Parejas, en el que los 18 participantes tuvieron que competir en duplas para superar las pruebas de los cuatro boxes y quedarse con las ansiadas motos en juego.



La conformación de las parejas

La jornada comenzó en el ClubHouse con una dinámica dirigida por Mafe Aristizábal. Los desafiantes debían escoger a la persona con la que mejor se entendían, sin imaginar que esa elección definiría a sus compañeros para el reto. Así se formaron las nueve duplas que más tarde se enfrentarían en las pistas.

El recorrido incluyó los cuatro boxes de color amarillo, azul, blanco y negro. El nivel de exigencia fue tan alto que no todos lograron llegar al final. Durante la prueba, Tina sufrió un fuerte golpe en la nariz al chocar con un tubo en la pista de aire. Entre lágrimas y con sangrado, fue atendida por el equipo médico, mientras preguntaba con angustia si su nariz estaba torcida. Afortunadamente, la lesión no pasó a mayores y, con algo de humor, logró sobreponerse al susto.



Los ganadores y la eliminación

Al final, solo dos parejas consiguieron superar todas las etapas y llevarse las motos: Juan y Katiuska, y Grecia y Camilo, quienes celebraron emocionados tras un recorrido lleno de obstáculos.

La otra cara de la moneda la vivió Potro, quien soñaba con quedarse con una moto, pero terminó eliminado en el Box Negro. Entre lágrimas, reconoció la tristeza de despedirse de la competencia y de sus compañeros.



En medio de la tensión, también hubo espacio para rumores y comentarios. Valentina aseguró que Eleazar se mostró aliviado con la salida de Deisy y, más tarde, Mencho se acercó a preguntarle a Valentina si Eleazar tenía pareja, luego de que una integrante del equipo naranja confesara su interés en él.

