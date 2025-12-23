Emotiva historia de ganadora de 'La Danza de los Millones': perdió el dinero para comprar su casa

En una noche cargada de diversión y generosidad, la televisión colombiana fue testigo de uno de esos momentos que trascienden la pantalla para tocar las fibras más sensibles de la audiencia. El programa 'La Danza de los Millones', conducido por la presentadora elocuente Laura Acuña, no solo entregó una gran cifra, sino que se convirtió en el escenario de un auténtico milagro de Navidad para una familia bogotana.



La velada comenzó con una competencia de alto nivel. En una esquina, el equipo rosa integrado por Biassini Segura y Jacques Toukhmanian; en la otra, dos de las leyendas del deporte nacional, los tenistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, quienes tuvieron que enfrentarse a diferentes juegos como el "cerdo móvil", "sube y baja" o "golfito".

Esta vez el equipo ganador logró un acumulado para el público que alcanzó la impresionante suma de 48,250,000 pesos. Aunque durante el primer juego hubo un empate, posteriormente el equipo azul tomó la delantera y fueron los tenistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah quienes dominaron la tabla de resultados con un saldo total de $66.750.000 millones de pesos, mientras que el equipo rosa solo acumuló $5 millones de pesos.

A las 10:23 de la noche, bajo la estricta auditoría de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, se realizó la llamada que cambió una vida. Al otro lado de la línea se encontró Deisy Cárdenas, una profesional financiera y residente en Bogotá. Deisy, quien según contó, vive con su esposo, un conductor del SITP, aunque con muchos nervios al ser contactada en vivo, logró contestar una sencilla pregunta que la hizo la nueva millonaria del capítulo.



Tras un ejercicio de respiración para calmar los ánimos, Laura lanzó la pregunta definitiva: "¿En qué deporte se consagraron los integrantes del equipo azul?". Con la seguridad de quien ha seguido cada minuto del show, Deisy respondió correctamente, "tenis". En ese instante, se escucharon risas y mucha emoción, pero fue la confesión posterior de la ganadora lo que más ha conmovido a los televidentes.



Entre lágrimas, Deisy reveló la difícil situación que se encuentra atravesando su hogar: "Acabo de perder una plata en una cuota inicial de un apartamento y esto me llega como el cielo", afirmó entre lagrimas. La ganadora explicó que se había inscrito hace apenas ocho días tras escuchar la convocatoria en el programa 'Día a Día', sin imaginar que el destino le devolvería lo que hace poco había perdido.

Laura Acuña, visiblemente conmovida, validó la importancia del premio para la familia Cárdenas especialmente en estas fechas "Esta es la prueba de que el de arriba no nos abandona... ya tu sueño de tener casa propia puede volver a hacerse una realidad". Deisy, entre sollozos de agradecimiento, bendijo a la producción por este "regalo de Navidad" que le permitirá iniciar el año 2026 con una estabilidad que parecía perdida.

La historia de Deisy sacó más de una lagrima y es un recordatorio para muchos a no perder la esperanza. Mientras Fortunato quedó con su bóveda vacía pero su corazón lleno, Deisy Cárdenas cerró la noche no solo con 48 millones de pesos en su cuenta, sino con la certeza de que el techo propio para su hijo ya no es un sueño lejano, sino una realidad gracias a su trabajo, al canal Caracol y a 'La Danza de los Millones'.

