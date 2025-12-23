Yeferson Cossio reaparece tras intervención de urgencia en su corazón: ¿qué le pasó?

Luego de preocupar a sus seguidores al anunciar que pasó dos días hospitalizado por problemas de salud con su corazón y que sería intervenido de manera urgente, Yeferson Cossio dio una nueva actualización sobre su estado de salud tras salir de la cirugía.

"Llevo dos días hospitalizado", empezó diciendo el famoso y reveló que "casi me muero porque me falló el corazón". Agregó en el video publicado el 22 de diciembre que estaba a menos de una hora de ingresar a una sala de cirugía para una intervención "chiquita" en el corazón.



¿Qué le pasó a Yeferson Cossio?

Tras salir de dicha intervención, este 23 de diciembre Cossio apareció una vez más en sus historias de Instagram para anunciar que, por fortuna, todo salió bien. Además, dio algunos detalles sobre por qué su salud se vio afectada y desmintió rumores que estaban surgiendo en las redes sociales sobre un posible problema con uso de sustancias psicoactivas.

"Hola, estoy vivito. Todo salió muy bien", aseguró el creador de contenido paisa en un video en el que se puede ver que ya está en su vehículo y que, por ende, salió del hospital. Cossio señaló que próximamente subirá un video contando a detalle todo lo que le pasó; sin embargo, adelantó algunos puntos importantes y aclaraciones.



Sobre la cirugía explicó que "lo que hicieron fue que me enterraron una cosa en las cámaras del corazón y me electrocutaron para que el corazón estuviera bien".



Ante lo ocurrido, algunos internautas estaban señalando que posiblemente Yeferson Cossio había tenido una sobredosis o alguna consecuencia grave por el consumo de sustancias, tema del que él ha hablado abiertamente antes, pero el famoso creador de contenido aseguró a sus más de 12 millones de seguidores que no se trata de eso.

"No es lo que ustedes piensan, no fue una sobredosis ni nada de eso", aclaró y procedió a explicar que "simplemente, mi corazón ya no aguantaba más mi estilo de vida porque, aunque no estaba consumiendo cosas, yo sí estaba durmiendo día de por medio, así llevaba como tres o cinco meses. Mucho estrés, mucho trabajo y mi cuerpo colapsó".

Por otro lado, el influencer agradeció a las personas que, sin conocerlo, se manifestaron en sus mensajes directos preocupados por su estado de salud. "Gracias a todos los que me han escrito mensajes, lo valoro mucho, poco a poco voy a ir respondiéndoles, aún no me da para usar bien el celular. Me siento muy amado, apoyado, en medio de todo esto. Se siente muy bonito saber que en 'la mala' bastante gente está ahí para mí".

Luego de eso, Cossio publicó una nueva historia en la que se ve que no siguió las recomendaciones médicas y saliendo del hospital decidió ir a cumplir con una importante labor: repartir regalos a los niños. "Sé que debía tomar reposo, pero mejor me vine a repartir regalos en Bello (Antioquia)", compartió.

Además de Yeferson Cossio, su novia y su hermana también estuvieron compartiendo detalles y actualizaciones sobre el estado de salud de famoso en sus redes sociales. Carolina Gómez, pareja del influencer, explicó que "su corazón se iba a explotar por exceso de estrés. Él dormía día de por medio por trabajar. Llevaba así meses. Ya él les contará todo por lo que pasó. Pero ya está bien y me prometió que se va a cuidar más, va a trabajar menos y va a ir menos de fiesta".

