En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EMERGENCIA ECONÓMICA
PICO Y PLACA BOGOTÁ
DONALD TRUMP
NOVENA
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Video| Silvy Araujo confirma su embarazo a través de una emotiva publicación en redes sociales

Video| Silvy Araujo confirma su embarazo a través de una emotiva publicación en redes sociales

La influencer se casó con Felipe Pino en una espectacular ceremonia en Cartagena; ahora, luego de año y medio de su matrimonio, anunciaron la espera de su primer hijo.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 23 de dic, 2025
Comparta en:
Video| Silvy Araujo confirma su embarazo a través de una emotiva publicación en redes sociales
La pareja se casó en 2024 -
Instagram: @Silvyaraujo - Canva

Publicidad

Publicidad

Publicidad