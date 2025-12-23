Video| Silvy Araujo confirma su embarazo a través de una emotiva publicación en redes sociales

Desde 2023, la creadora de contenido Silvy Araujo ha compartido con sus seguidores distintos momentos de su vida personal, entre ellos la propuesta de matrimonio que recibió por parte de su pareja, Felipe Pino, durante un viaje a Madrid, España, al que asistió inicialmente acompañada de sus amigas.



La relación dio un nuevo paso el primero de junio de 2024, cuando la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia realizada en la Catedral Santa Catalina de Alejandría, en Cartagena. El evento contó con la asistencia de varias figuras del entretenimiento nacional, entre ellas Greeicy Rendón, Mike Bahía, Lina Tejeiro y Johanna Fadul. Uno de los momentos más destacados de la celebración fue la interpretación de 'La Boda' por parte del cantante Camilo.

Recientemente, Araujo anunció que se encuentra en la espera de su primer hijo. La noticia fue confirmada a través de sus redes sociales mediante un video que supera los cinco millones de visualizaciones y acumula más de 400 mil “me gusta”. “Hay noticias que marcan un antes y un después”, escribió la influencer en la descripción de la publicación.

La expectativa por el anuncio comenzó días antes, cuando la creadora de contenido publicó en sus historias de Instagram la frase “tengo algo que contarles”, acompañada de un video de una playa y emoticones de emoción y ojos llorosos.



En el material audiovisual, Araujo relata parte de su historia personal y de pareja. “La vida tiene formas muy curiosas de empezar las historias importantes”, se escucha mientras se proyectan imágenes de distintos momentos de la relación.



En otro fragmento del video, la influencer profundiza en el inicio del vínculo sentimental: “Yo jamás hubiera pensado que aceptar una invitación tan simple, un plan cualquiera, me iba a cambiar la vida para siempre. Yo pensaba que sabía exactamente cómo tenía que ser mi vida, pero la vida tiene una forma de sorprenderte, de demostrarte que ahí no es porque el plan y el tiempo de Dios son perfectos. Él llegó sin avisar, nos tomamos nuestro tiempo, dos meses después empezamos a salir y ahí lo supe. Supe que ese hombre iba a ser el papá de mis hijos”.

¿Cómo se enteró que estaba embarazada?

Una de las escenas que más llamó la atención de los seguidores corresponde a un video grabado el 4 de julio de este año, durante unas vacaciones en Portugal. En las imágenes, la pareja registra un mensaje dirigido a sus futuros hijos, sin saber que meses después el anuncio se haría realidad.

“Este es un video para nuestro hijo hoy que viene en un futuro, más adelante cuando seas un poquito mayor te vamos a mostrar este video, tu papá y yo nos amamos mucho, estamos construyendo una muy bonita relación y nos sentimos muy emocionados por esta nueva etapa, vamos a intentar dar lo mejor de nosotros”, se escucha en el clip.

Posteriormente, el 4 de octubre, Araujo documentó el momento en el que se realizó una prueba de embarazo, tras presentar retrasos en su menstruación. El registro muestra su reacción al confirmar el resultado positivo, que estuvo marcada por lágrimas de emoción, saltos y expresiones de alegría y agradecimientos.

Tras el anuncio, seguidores y figuras públicas no demoraron en reaccionar con mensajes de felicitación. Entre los comentarios destacados se encuentran: “Te sigo desde la pandemia y desde ese momento me enamoré del ejercicio, de tu actitud!!! Qué felicidad que ahora tengas tu bebé” y “Qué maravilloso es ver parejas que se aman, se respetan y desean con todo el corazón formar una familia”.

Asimismo, personalidades del entretenimiento y el deporte se pronunciaron al respecto. Greeicy escribió: “La parte más hermosa de la vida empieza cuando llegan ellos”, mientras que Mariana Pajón y Sasha Fitness también se sumaron a las felicitaciones, esta última con el mensaje: “¡Lo más bello y hermoso está por venir!”.



¿Quién es Silvy Aarujo?

Silvana Araujo, mejor conocida como Silvy Araujo, es una destacada creadora de contenido, entrenadora y empresaria colombiana, nacida en Cartagena el 4 de marzo de 1993. Se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del mundo fitness en habla hispana.

De acuerdo con portales especializados, comenzó su carrera en 2017 publicando videos en YouTube. Hoy cuenta con millones de seguidores en redes sociales , donde comparte rutinas de ejercicio, recetas saludables y mensajes de empoderamiento.

Ha sido destacada por la revista Forbes como una de las 10 influencers fitness más importantes a nivel mundial.

Se le conoce como "la entrenadora de las estrellas", habiendo trabajado con figuras internacionales como Antonela Roccuzzo (esposa del astro del fútbol Lionel Messi, así como con actrices y modelos colombianas.

Es la fundadora de su propia aplicación de bienestar, que ofrece programas personalizados de entrenamiento, guías de alimentación y retos de transformación física.

Su filosofía se resume en su mantra "¡No me rindo!", el cual utiliza para motivar a su comunidad, llamado "equipo No me rindo", a cultivar el amor propio y la disciplina.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL