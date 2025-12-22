J Balvin le hizo cambio de look a Riko el monumental, cantante que ahora hace domicilios

Julián Martínez, más conocido como Riko el monumental, recientemente volvió a llamar la atención de los colombianos al revelar que actualmente está trabajando como domiciliario en Medellín para seguir luchando por su sueño musical. Su publicación no solo llamó la atención de los internautas, sino de sus colegas.

Riko el monumental es reconocido por muchos fanáticos del reguetón como un pionero del género en Colombia a inicios de los 2000 con temas como 'Una mirada' o 'Qué quiere usted', con los que logró relevancia a nivel nacional. Aunque en ese momento fue uno de los más reconocidos y trabajó junto a artistas como J Balvin, J Alvárez y hasta Nicky Jam, con el paso de los años no logró mantener el mismo reconocimiento que sus compañeros.

Ahora el cantante volvió a ser noticia para sus seguidores y aquellos fanáticos del género que no lo recordaban. Martínez contó en un video detalles de lo que pasó con su vida en los últimos años y por qué ahora decidió hacer domicilios.



J Balvin apoya a Riko el monumental en nuevo momento de su carrera

Riko anunció que estaba haciendo domicilios en Medellín y dejó el número celular en sus redes sociales pidiendo el apoyo de las personas para este negocio con el que planea seguir invirtiendo en su música. Después de ese video, el cantante sorprendió a todos al mostrar que llegó a la casa de J Balvin para hacer un domicilio.



"Nenes, miren a quién vine a traerle un domicilio", expresó Riko en un nuevo video y mostró a José, quien aseguró en la grabación que se viene una "nueva temporada" para su colega.



En las publicaciones que vinieron después se puede ver que el reencuentro entre los dos artistas que en su momento hicieron el remix de 'Qué quiere' no fue solo por el domicilios, sino porque Balvin quiso darle un empujón a Riko en este nuevo momento de su carrera.

Y para iniciar esta nueva etapa, el cantante paisa se sometió a un radical cambio de look. Julián Martínez sorprendió a muchos de los internautas que lo recordaban al mostrarse con el cabello largo, pues en el momento combre de su carrera se hizo conocido por su cabello bastante corto.

J Balvin tomó las tijeras y la máquina de afeitar y le devolvió a muchos seguidores al Riko que recordaban de años atrás. "El jefe motila chimba muchachosss recomendado 🔥🔥👹👹 ahora si siento que empezó esto 🔥🔥🔥🔥 gracias a todos por el apoyo y que chimba que el jefe sacó el espacio para hacerme este detalle", escribió el paisa al revelar el resultado final.

¿Por qué Riko el monumetal ahora es domiciliario?

"No ha estado fácil la situación, todo el mundo pasa por altas y por bajas, y en este caso tengo una situación económica diferente", señaló el cantante en un primer video. Martínez aseguró que, pese a la difícil situación económica que enfrenta, sigue buscando oportunidades laborales y por eso es que se atrevió a trabajar como domiciliario.

Riko detalló que aunque sus primeros años como artista urbano fueron muy exitosos, su juventud lo llevó a cometer errores. "Yo creo que yo la cagué ne muchos aspectos porque yo era muy joven y no tenía la madurez para enfrentar eso que me estaba pasando y creé un grupo de trabajo muy joven y muy grande, el sueldo no alcanzaba prácticamente".

Con el paso del tiempo invertía todo su dinero en hacer más grande su show y eso lo cargó demasiado, a eso se sumó que "con los colegas del género no me llevaba bien" y las deudas no dieron espera. "Yo a estaba desesperado y ese fue el detonante, dije: 'me quiero dar un tiempo' y dejé de trabajar con todo el mundo, despedimos a todo el mundo".

