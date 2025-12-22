En vivo
ENTRETENIMIENTO  / J Balvin le hizo cambio de look a Riko el monumental, cantante que ahora hace domicilios

J Balvin le hizo cambio de look a Riko el monumental, cantante que ahora hace domicilios

Luego de que Riko revelara que está trabajando como domiciliario, recibió el apoyo de algunos de sus colegas, entre ellos J Balvin.

Por: María Paula González
Actualizado: 22 de dic, 2025
Comparta en:
J Balvin y Riko el monumental
J Balvin y Riko el monumental se reencontraron -
Fotos: @rikoelmonumental

