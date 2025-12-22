En vivo
ENTRETENIMIENTO  / A Jhovanoty, de La vuelta al mundo en 80 risas, lo confundieron con Piroberta en Bogotá

A Jhovanoty, de La vuelta al mundo en 80 risas, lo confundieron con Piroberta en Bogotá

Así reaccionó el humorista cuando varias personas se acercaron a él para pedirle fotos, pensando que era Piroberta.

Por: María Paula González
Actualizado: 22 de dic, 2025
Jhovanoty
Foto: Caracol Televisión

