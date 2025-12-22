A Jhovanoty, de La vuelta al mundo en 80 risas, lo confundieron con Piroberta en Bogotá

En 'La vuelta al mundo en 80 risas', a Jhovanoty le tocó la gran tarea de darle un recorrido por toda Colombia a la modelo e influencer argentina Flor Cassi. En el más reciente capítulo, el humorista y la famosa dieron un recorrido por uno de los barrios más emblemáticos y religiosos de la capital del país.

La pareja fue al 20 de julio, uno de los barrios de Bogotá reconocido por su tradición cultural, comercio, turismo y relación con la Iglesia católica. En el recorrido pareciera que los famosos viajaron al pasado, conociendo comidas y tradiciones típicas de la capital del país.

En el recorrido encontraron camisetas de equipos de fútbol, no solo nacionales, sino especialmente internacionales. A Flor Cassi la emocionó mucho encontrar varias de la Selección Argentina y una en especial que pintaba a Messi como El Sagrado Corazón. Esa costaba más, cosa que al humorista no le pareció, pero la modelo le explicó que: "Porque es Messi".



Además , Jhovanoty llevó a la argentina, que es vegetariana, a comer pelanga, un guiso popular y tradicional que combina diversas carnes (como vísceras de res, pata, oreja, librillo y cuajo) con yuca, papa y condimentos. Por supuesto, fueron a la iglesia del 20 de Julio, donde el humorista le habló a la argentina de algunas creencias y tradiciones que tienen los feligreses colombianos para pedirle favores al Divino Niño.



Confunden a Jhovanoty con Piroberta

El humorista colombiano llevó a Flor Cassi por el comercio del barrio, donde la modelo conoció los prácticos particulares probadores de ropa en plena calle. Mientras la famosa se probaba algunos pantalones, algunas personas que pasaban por allí reconocieron al humorista de Sábados Felices y le pidieron fotos. Sin embargo, cuando se le acercaban lo llamaban Piroberta.



"Viajamos al pasado prácticamente, estuvimos en el 20 de Julio, fue una experiencia muy bonita, aunque no tan gratificante para mí. Porque yo iba caminando y me decían: 'Ay, yo a usted lo veo todos los días, Piroberta'", expresó el famoso humorista. Todos sus compañeros se burlaron de la confusión y el famoso remató: "Hasta con Lucumí me confundieron, eso ya es un despropósito".

¿Quién es Flor Cassi?

Nacida en Córdoba, Argentina, el 13 de julio de 1985, bajo el signo de Cáncer, esta multifacética artista de 40 años ha sabido navegar el mundo del entretenimiento, capturando la atención de casi un millón de personas en plataformas digitales y, ahora, las audiencias colombianas.

Aunque nació y creció en Argentina, tomó la importante decisión de mudarse a México para impulsar su carrera en el modelaje. Su impacto en este ámbito es notable; ha sido representada por varias compañías de acondicionamiento físico, incluyendo Evolution Fitness y Total Fit, gracias a su trabajo en el modelaje fitness. Su ascenso a la popularidad se cimentó en las redes sociales, donde comenzó a compartir fotografías de modelaje profesional en Instagram en marzo de 2015.

Es reconocida no solo como modelo y estrella de las redes sociales, sino también como nutricionista y presentadora. De hecho, conduce su propia serie de televisión en Argentina, demostrando su capacidad para la comunicación y el entretenimiento. En sus redes sociales comparte constantemente contenidos relacionados con su carrera profesional y los proyectos televisivos en los que participa.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL