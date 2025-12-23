Carolina Cruz demostró lo que ha aprendido de Jamil Farah en La vuelta al mundo en 80 risas

El Capítulo 7 de "La Vuelta al Mundo en 80 Risas" dejó a los televidentes un curioso momento. Esta vez más allá de los viajes de las parejas de famosos, por una situación que puso a Carolina Cruz al frente del 'vuelo' del programa. La presentadora demostró lo que ha aprendido de su novio Jamil Farah sobre aviones.



¿Por qué Carolina Cruz salvó el vuelo del programa?

En medio de las risas y del turismo, una situación particular ocurrió en medio del vuelo, pues el capitán y su acompañante se desmayaron, lo que causó pánico entre los pasajeros y llevó a la participación de una persona externa. Carolina Cruz terminó asumiendo un rol inesperado: el de pilotear el avión para salvaguardar a los pasajeros.

Pero antes de la participación triunfal de Cruz, otra persona muy importante hizo presencia. Ante la incertidumbre y el riesgo latente, la primera en intervenir fue la doctora Fernanda Hernández, quien, haciendo uso de sus conocimientos médicos, llegó de inmediato a la cabina para revisar el estado de salud de los aviadores.

La doctora Fernanda señaló que la emergencia no solo involucraba a los pilotos de la aeronave y generó una atmósfera de preocupación entre el equipo y los pasajeros. La profesional preguntó si alguno de ellos sabía pilotear un avión, inmediatamente todos señalaron a Carolina Cruz indicando que como su novio Jamil Farah es piloto, ella debería tener conocimientos sobre estas aeronaves.



Efectivamente, la presentadora se puso de pie y tomó el sombrero del piloto para calmar a todos asegurándoles que ella podía manejar el avión y evitar un accidente. "Solo necesito las llaves y un cuchillo, resaltó la famosa, quien logró calmar a todos sus compañeros.



La rápida acción de Carolina Cruz no solo salvó a sus compañeros, sino que permitió que el vuelo de La vuelta al mundo en 80 risas siguiera llevando a las parejas de esta temporada (Melina y Don Jediondo, Carolina Soto y Cuervo, Laura Tobón y Boyacomán, Juan Diego Vanegas y Piroberta, Flor Cassi y Jhovanoty, ella misma y Suso) a sus destinos por el mundo.

Además, a diferencia de estos momentos previos, que se centraban principalmente en el humor y el choque cultural, lo vivido con Carolina Cruz en la cabina del avión añadió una capa de heroísmo y suspenso que elevó la narrativa del programa producido por Caracol TV.

¿Quién es Jamil Farah, el novio de Carolina Cruz?

Jamil Farah, actual pareja de Carolina Cruz, es un piloto sanandresano. Amante de los deportes acuáticos y el boxeo, se convirtió en pareja de la presentadora después de que esta terminara una larga relación con el actor Lincoln Palomeque, con quien ella tuvo a sus dos hijos.

Uno de los aspectos que más llamó la atención al principio fue que Carolina Cruz, de 45 años, es 12 años mayor que Jamil Farah, motivo por el cual ella misma ha señalado, creía que no llegaría a nada.

Se vieron en una fiesta, en un evento con algunos amigos en común. Aunque no hablaron ese día, la mañana siguiente ella recibió una notificación de que él la había seguido en sus redes y luego de intercambiar mensajes y varias salidas confirmaron su noviazgo.

