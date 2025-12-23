Conciertos en Colombia para 2026: My Chemical Romance, Rosalía, Ricardo Arjona y más

La industria musical en Colombia se prepara para un gran 2026 en el que muchos artistas internacionales llegarán por primera vez al país y otros regresarán con nuevas giras y hasta para despedidas. Aunque todavía faltan muchos anuncios, antes de la llegada del nuevo año ya se tiene un panorama emocionante de lo que pasará en materia de conciertos.
Para el 2026 los conciertos anunciados emocionan a públicos de todas las edades y gustos. Hay desde grandes artistas de reguetón, rock, metal y música romántica.
Algunas de los anuncios más emocionantes es el primer concierto de My Chemical Romance en el país, la banda estadounidense que será el primer gran evento en el escenario de Vive Claro en 2026. Además, en enero también se cumplirá la cita de Avenged Sevenfold con su público, luego de cancelar varios conciertos de su gira por temas de salud de su vocalista.
Bad Bunny también emociona con sus tres fechas en Medellín, para las cuales recientemente se habilitaron nuevas localidades. El regreso de Megadeth al país con su gira de despedida, también el de Iron Maiden. Artistas femeninas como Doja Cat, Kali Uchis y Rosalía son algunas de las más esperadas por los fans.
Lista de conciertos anunciados en Colombia para 2026
Enero
- Avenged Sevenfold: 20 de enero – Movistar Arena, Bogotá.
- Dark Tranquillity: 21 de enero – Teatro Astor Plaza, Bogotá.
- My Chemical Romance (con The Hives): 22 de enero – Vive Claro, Bogotá.
- Bad Bunny: 23, 24 y 25 de enero – Estadio Atanasio Girardot, Medellín.
- Hermanos Gutiérrez: 30 de enero – Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, Bogotá.
- Klangkuenstler: 31 de enero – Coliseo MedPlus, Bogotá.
Febrero
- Esteman y Daniela Spalla: 7 de febrero – Palacio de los Deportes, Bogotá.
- Obituary: 8 de febrero – Ace of Spades, Bogotá.
- Alejandro Sanz: 13 y 14 de febrero – Movistar Arena, Bogotá.
- Manuel Turizo: 13 de febrero – Coliseo MedPlus, Bogotá.
- Festival Ondas (The Cardigans, Ivy Queen, etc.): 13 al 22 de febrero – Diferentes sedes.
- Doja Cat: 15 de febrero – Movistar Arena, Bogotá.
- Kali Uchis: 18 de febrero – Movistar Arena, Bogotá.
- Big Time Rush: 24 de febrero – Movistar Arena, Bogotá.
- Cuarteto de Nos: 25, 27 y 28 de febrero – Bogotá, Medellín y Cali.
Marzo
- Rüfüs Du Sol: 4 de marzo (Medellín, Estadio Cincuentenario) y 6 de marzo (Bogotá, Coliseo MedPlus).
- Miguel Bosé: 11 de marzo – Movistar Arena, Bogotá.
- Pablo Alborán: 14 de marzo – Movistar Arena, Bogotá.
- Macy Gray: 17 de marzo – Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Bogotá.
- Bryan Adams: 20 de marzo – Movistar Arena, Bogotá.
- Festival Estéreo Picnic: 20, 21 y 22 de marzo – Parque Simón Bolívar, Bogotá (Headliners: Tyler, The Creator, The Killers, entre otros).
- Symphony X: 25 de marzo – Royal Center, Bogotá.
Abril
- Ricardo Montaner: 9 de abril – Movistar Arena, Bogotá.
- No Te Va Gustar: 10 de abril – Medellín.
- Grupo Frontera: 16 de abril – Movistar Arena, Bogotá.
- Grupo Firme: 18 de abril (Medellín) y 25 de abril (Cali).
- Laura Pausini: 22 de abril – Movistar Arena, Bogotá.
- Sebastián Yatra: 25 de abril (Bogotá) y 26 de abril (Medellín).
- Megadeth: 26 y 27 de abril – Movistar Arena, Bogotá.
Mayo
- Korn: 2 de mayo – Coliseo MedPlus, Bogotá.
- Mon Laferte: 7 de mayo (Bogotá) y 9 de mayo (Medellín).
- Ed Sheeran: 16 de mayo – Vive Claro, Bogotá.
- Kany García: 21 de mayo (Bogotá), 22 de mayo (Ibagué) y 23 de mayo (Medellín).
- Baum Festival: 23 y 24 de mayo – Corferias, Bogotá.
- Don Tetto: 23 de mayo – Movistar Arena, Bogotá.
Junio - Agosto
- The Mills: 17 de junio – Movistar Arena, Bogotá.
- Rosalía: 16 de julio – Movistar Arena, Bogotá.
- Ricardo Arjona: 30 y 31 de julio, y 1 y 2 de agosto – Movistar Arena, Bogotá.
Septiembre - Noviembre
- 5 Seconds of Summer: 24 de septiembre – Movistar Arena, Bogotá.
- Iron Maiden: 11 de octubre – Vive Claro, Bogotá.
- Los Tigres del Norte: 7 de noviembre – Estadio El Campín, Bogotá.
*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.