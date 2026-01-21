Desafío Siglo XXI: Gamma pierde terreno y una de sus duplas clave recibe el chaleco

Un nuevo capítulo de emociones se vivió en Desafío Siglo XXI, el episodio 119 del reality de Caracol Televisión estuvo marcado por la intensidad del Desafío de Sentencia y Bienestar, una prueba decisiva que enfrentó a los equipos Gamma y Neos en el exigente Box Rojo y que terminó con una dupla clave del equipo naranja recibiendo el chaleco de sentencia.



La jornada comenzó en el día 82 de competencia, con un panorama complejo para Neos, pues el equipo verde amaneció en Playa Baja, luego de decidir no pagar el arriendo correspondiente ante la falta de ingresos por recientes derrotas.

A este ambiente se sumaron las dudas por el estado físico de Isa, quien en los pasados capítulos ha presentado molestias tras un golpe sufrido en una prueba anterior, situación que preocupaba al grupo, pues una eventual salida de la participante también implicaría la eliminación de su pareja, Leo.

Andrea Serna fue la encargada de recordar a ambas casas la importancia del reto del día, el Desafío de Sentencia y Bienestar no solo definió comodidades, sino que tuvo consecuencias directas en el juego estratégico de la semana, especialmente para Neos, que buscaba romper su mala racha.



¿Quién ganó la competencia durante este episodio?

Como es costumbre en el box de contacto, la prueba se desarrolló por rondas, los desafiantes debían deslizarse por un tobogán gigante, caer en una piscina de barro, atrapar balones y luego intentar derribar el tótem del equipo rival.



El primer equipo en tumbarlo siete veces se quedaría con la victoria, las primeras rondas fueron cerradas y sin puntos. Sin embargo, Gamma tomó ventaja inicial gracias a Rosa y Miryan, quienes lograron el primer punto del enfrentamiento. La reacción de Neos no tardó, pues Isa y Deisy empataron la serie y, posteriormente, Potro y Rata inclinaron el marcador a favor del equipo verde.



A partir de ese momento, Neos mostró mayor solidez en la pista, cuando Potro quien se consolidó como una de las figuras del Box Rojo y, junto a Valentina y luego con Deisy, amplió la ventaja.

Leo también aportó puntos clave, mientras Gamma intentaba descontar con Zambrano, y más adelante con la dupla de Rosa y Gio, que logró mantener con vida al equipo naranja.

A pesar de los esfuerzos de Gamma, la puntería de Rata terminó sellando una victoria contundente para Neos, que tuvo triunfo tras varias derrotas consecutivas. “Gloria a Dios y los quiero felicitar porque, a pesar de que venimos de Playa Baja, conseguimos el objetivo... Yo les dije que nunca pierdo en este Box Rojo”, expresó Potro tras el resultado.

La victoria le permitió a Neos tomar decisiones importantes, pues tras una intensa deliberación, el equipo verde definió la entrega de los chalecos de sentencia. Finalmente, la dupla conformada por Kevyn y Tina, integrantes de Gamma, recibió el temido chaleco, quedando en riesgo dentro de la competencia.

Aunque la decisión fue un poco controversial, Leo fue directo al justificar la elección: “Yo siempre he dicho que no estoy de acuerdo con que Kevyn y Valkyria estén acá. Ustedes lo saben”, afirmó, sin embargo admitió que era una decisión que se tenía que tomar.

Con este resultado, Gamma volvió a quedar en una posición vulnerable, mientras Neos consiguió un respiro en una semana que parecía cuesta arriba. Ahora, la expectativa se centra en definir cuál será la próxima pareja que asumirá el chaleco de sentencia, que se disputará entre Leo e Isa, Valentina y ‘Rata’, y la dupla conformada por Kevyn y Tina, un escenario que anticipa una eliminación de alto nivel y con tintes de final dentro de la competencia.

