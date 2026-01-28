Desafío Siglo XXI: ¿nace un nuevo romance entre dos integrantes del equipo Gamma?

En el día 85 del Desafío Siglo XXI, el equipo Gamma continuó consolidando su buen momento en la competencia y volvió a imponerse frente a Neos, un resultado que no solo amplió su ventaja estratégica, sino que también terminó de sentenciar a la última dupla del equipo verde disponible.



Con este panorama, quedó definido que, independientemente del resultado de la próxima prueba, el chaleco irá destinada a una de las parejas de Gamma, lo que elevó la expectativa dentro de la casa naranja.

La jornada de la mañana estuvo marcada por conversaciones, análisis y especulaciones sobre qué duplas podrían enfrentar próximamente a Deisy, Potro, Rata y Valentina. Durante la comunicación con Andrea Serna, se recordó que las próximas dos tandas de chaleco corresponden a Gamma, debido a que Neos ya acumula sus cuatro integrantes.

Durante esta intervención, Valentina manifestó que, a su juicio, los chalecos podrían quedar en manos de Gio y Valkyria, mientras que Potro planteó otros escenarios posibles si la decisión del chaleco quedara en el equipo liderado por Zambrano, estas opciones incluyeron a Rosa y Gero, así como a Valkyria y Gio.



Potro reveló que en la máquina de dinero lograron obtener poco más de 16 millones de pesos, mientras Andrea anunció que la siguiente prueba, que se disputará en el box blanco, entregará 20 millones de pesos y permitirá definir quién continúa con las comodidades.



La competencia en el Box Blanco, como es habitual, exigió fuerza, velocidad, agilidad y precisión, y el resultado victorioso fue para el equipo Neos que logró encestar cuatro balones al final de los recorridos y llegar con éxito a la meta.



¿Una nueva pareja en el Desafío Siglo XXI?

Mientras que la noche de la casa Neos fue un ambiente de tranquilidad, en la casa Gamma un momento no pasó desapercibido, pues los capitanes Zambrano y Miryan protagonizaron una escena en la habitación que llamó la atención de los seguidores del programa.

Mientras todos dormían, la cámara mostró a ambos “arrunchados”, desde días anteriores, habían mostrado una cercanía que despertó comentarios y miradas entre sus compañeros.

Horas después de esa escena, Zambrano volvió a ser centro de atención al cambiar de postura frente a la sentencia. Aunque en la llamada con Andrea Serna aseguró que seguía analizando la situación, más tarde le confesó a Miryan que su plan no contempla a quienes aún faltan por ir al Box Negro, pues afirmó que podía optar por Tina y Kevyn una pareja que recientemente se salvó de quedar eliminada de la competencia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co

