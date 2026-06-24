Disney+ anuncia estreno de 'El diablo viste a la moda 2' en streaming: ¿cuándo estará disponible?

Los usuarios de Disney+ se preparan para la llegada a la plataforma de streming de algunas de las películas más exitosas del año, luego de semanas en las carteleras de las salas de cine del mundo. La plataforma ha confirmado los detalles de dos de sus estrenos más potentes del año, la sofisticada secuela 'El Diablo Viste a la Moda 2' y la revolucionaria entrega de James Cameron, 'Avatar: Fuego y Cenizas'.



¿Cuándo se estrena 'El Diablo Viste a la Moda 2 en Disney+?

Tras una exitosa carrera en las salas de cine, 20th Century Studios ha confirmado que 'El Diablo Viste a la Moda 2' se estrenará exclusivamente en Disney+ el próximo 29 de julio. Esta secuela del fenómeno cultural de 2006 llega precedida por un arrollador éxito de taquilla. Durante su estreno en cines el pasado mes de abril, la cinta se convirtió en un imán para el público, proyectándose para recaudar más de 676 millones de dólares a nivel mundial. Este desempeño ha impulsado a la franquicia completa a superar la asombrosa barrera de los mil millones de dólares en recaudación global.

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La trama de esta nueva entrega sitúa a los fanáticos nuevamente en las vertiginosas calles de Nueva York y en las imponentes oficinas de la revista Runway. En esta ocasión, Andy Sachs (interpretada por la ganadora del Oscar Anne Hathaway) regresa a su antiguo terreno de juego, pero con un rol diferente: es la nueva editora de reportajes especiales.

El conflicto central surge cuando Andy se reencuentra con su formidable exjefa, Miranda Priestly (Meryl Streep), mientras ambas deben navegar por amenazas externas que ponen en jaque el imperio editorial de Runway. El elenco principal se completa con el regreso de Emily Blunt y Stanley Tucci, bajo la dirección de David Frankel. Además de la intriga corporativa, la película es un festival visual que integra diseños de casas icónicas como Dior, Versace, Givenchy y Cartier, junto con cameos de figuras prominentes de la industria de la moda.



¿Cuándo se estrena 'Avatar: Fuego y Cenizas' en Disney+?

Por otro lado, los fanáticos de la ciencia ficción no tienen que esperar más porque luego de varios meses de su estreno en cines, 'Avatar: Fuego y Cenizas' ya se encuentra disponible para todos los suscriptores de Disney+ desde este 24 de junio. Esta tercera entrega de la saga creada por James Cameron no solo expande los límites narrativos de Pandora, sino que llega con el prestigio de ser parte de un fenómeno de taquilla ganador del Oscar.



La película profundiza en la rica cultura de los Na’vi, introduciendo por primera vez a dos clanes fundamentales: los Comerciantes del Viento y el Pueblo de las Cenizas. La trama es impactante y conmovedora, mostrando entornos nunca antes vistos del mundo de ficción. Un punto de giro interesante en la historia involucra al personaje de Spider, quien es investigado en un nuevo laboratorio de la RDA (Administración de Desarrollo y Recursos), debido a su capacidad única para respirar el aire de Pandora.



Los equipos de producción trabajaron con una antelación inusual; por ejemplo, el vestuario comenzó a diseñarse en 2017, ocho años antes del estreno, resultando en más de 8.000 ilustraciones originales. El diseño de los entornos fue tan crucial que comenzó incluso antes de que el guion estuviera terminado, sirviendo como herramienta de escritura para Cameron. Además, la escala poblacional de la película ha alcanzado niveles récord, con escenas que muestran hasta 536 personajes distintos en una sola toma.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co