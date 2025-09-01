Don Jediondo pide apoyo para trabajadores tras liquidación de restaurante: "Merecen seguir adelante"

El comediante boyacense Pedro González, conocido como Don Jediondo, confirmó a través de sus redes sociales que su cadena de restaurantes atraviesa un proceso de liquidación judicial, lo que pone en riesgo la estabilidad de 183 trabajadores que han acompañado este proyecto durante casi dos décadas.

Con visible tristeza, González reconoció la compleja situación que vive su marca Don Jediondo Sopitas y Parrilla, la cual, según la Superintendencia de Sociedades, cuenta con 33 establecimientos en diferentes ciudades del país. Sin embargo, aclaró que los locales aún se encuentran abiertos y que cada compra se convierte en un apoyo directo para el sostenimiento de los empleados y sus familias.



Un llamado a la solidaridad

En un video publicado en su cuenta de X, el humorista apeló a la resiliencia que lo caracteriza:

“A secar las lágrimas y a seguir, porque la llama sigue viva. Mientras el fogón esté encendido, hay esperanza de que nuestros trabajadores sigan recibiendo su sueldo. Los invito a que este fin de semana nos hagan el gasto, que nos acompañen y disfruten de nuestra comida típica”. González también explicó que los ingresos obtenidos en los puntos de venta serán administrados bajo la supervisión del Estado para garantizar el pago de los salarios de los colaboradores.



Dos décadas ofreciendo comida típica colombiana

Desde su creación, la cadena se consolidó como un referente de la gastronomía típica colombiana en centros comerciales y espacios de comida en todo el país. Su expansión a 33 locales reflejó durante años el éxito de un proyecto que buscaba acercar los sabores tradicionales a un público masivo.



Hoy, en medio de la crisis, Don Jediondo insiste en que lo más importante no es solo la continuidad de la marca, sino el bienestar de los hombres y mujeres que han estado al frente de los fogones:

“Doña María, don Jairo, doña Gloria, nuestros cocineros y meseros son el corazón de este proyecto. Ellos merecen seguir adelante”, recalcó.

El proceso de liquidación judicial, confirmado por la Superintendencia de Sociedades, responde a las dificultades económicas que han golpeado al sector gastronómico en los últimos años. A pesar de esto, González mantiene la esperanza de que, con el apoyo ciudadano, los restaurantes logren sostenerse mientras se resuelve la situación legal.

A secar las lágrimas y a seguir pa’ lante, porque si nos quedamos llorando, las lágrimas podrían apagar el fogón. Muchas gracias por sus mensajes de solidaridad. Dios les pague. Los invito a visitar nuestros puntos de venta y a disfrutar de nuestra deliciosa comida típica… pic.twitter.com/DvDnIMuKWF — Don Jediondo (@DonJediondo) August 31, 2025

LAURA CAMILA RAMOS CONDE

NOTICIAS CARACOL