Yina Calderón tras derrota contra Andrea Valdiri: "Westcol pagó para que me sacaran en ambulancia"

El evento Stream Fighters 4, organizado por el streamer colombiano Westcol, prometía ser uno de los espectáculos más comentados del año en el entretenimiento digital latinoamericano. Con una cartelera repleta de influencers, música urbana en vivo y una producción de alto nivel, el combate estelar entre Yina Calderón y Andrea Valdiri era, sin duda, el plato fuerte de la noche. Sin embargo, lo que debía ser una confrontación intensa y competitiva terminó en controversia, abucheos y una ola de reacciones virales.

La pelea duró menos de 20 segundos. Yina Calderón, visiblemente superada por la ofensiva inicial de Valdiri, decidió abandonar el ring en el primer round. El público, que había agotado entradas y se conectó masivamente a la transmisión en línea, reaccionó con indignación. Pero lo más explosivo vino después: Yina rompió el silencio en una transmisión en vivo con Luinny Corporán, desde República Dominicana, y lanzó acusaciones directas contra Westcol, el organizador del evento.

Desde el set de La Mansión de Luinny, el nuevo proyecto de convivencia que protagonizará en República Dominicana, Yina Calderón se dirigió a sus seguidores con un tono sarcástico, desafiante y cargado de polémica. “Hola, soy Yina, la ‘sayayina’, tu villana favorita, la mujer más polémica en este momento en el país”, comenzó diciendo, mientras mostraba los moretones que, según ella, le dejó el breve enfrentamiento con Andrea Valdiri.



En medio de risas, Yina reconoció que había recibido una “pela” por parte de su contrincante, pero rápidamente cambió el tono para explicar por qué decidió abandonar la pelea. Según sus palabras, el ambiente del evento estaba completamente en su contra. “Yo tenía que cumplir. Yo quería pelear, pero lo que pasa es que cuando entro al ring me doy cuenta de que están todos mis haters. Valdiri y Westcol se encargaron de llevar a todos mis haters”, afirmó.



Yina Calderón: "Westcol me pagó para que me sacaran en ambulancia"

Uno de los momentos más impactantes de la transmisión fue cuando Yina Calderón aseguró que Westcol, el creador del evento, tenía intenciones de verla derrotada de forma humillante. "Él me pagó para verme vuelta mier** y que me sacaran en una ambulancia", declaró sin titubeos frente a los espectadores conectados al vivo.

La frase, que rápidamente se viralizó en redes sociales, dejó entrever que, según Yina, el evento no solo estaba diseñado para favorecer a Andrea Valdiri, sino que también buscaba convertir su derrota en un espectáculo mediático. Esta afirmación generó una ola de reacciones, tanto de apoyo como de crítica. "Yo no la odio, ni la odiaría, pero cada quien hace lo que quiere, y aunque no haya peleado, sigue ganando protagonismo", "Pero si westcol gana más que tú, a todos les pagó lo mismo", "No sé, para mí debiste dar la cara y pelear", comentaron algunos usuarios.



"Aquí lo que hay es Yina Calderón": Yina Calderón se defiende

A pesar de la derrota y el escándalo, Yina Calderón se mostró orgullosa de haber acaparado la atención del público. En la misma transmisión con Luinny Corporán, afirmó que en las plataformas digitales se habla más de ella que de cualquier otro participante del evento. "Mi amor, ¿cuál Yailin? Aquí no hay Yailin, no hay Karina, no hay Valdiri, no hay Stream Fighters. Acá lo que hay es Yina Calderón", dijo, reafirmando su convicción de que, más allá del resultado deportivo, ella fue la figura central del espectáculo. Incluso se atrevió a decir que el streamer número uno de Latinoamérica “cayó”, en referencia a Westcol, sugiriendo que su estrategia de exposición mediática había superado las expectativas del evento.



¿Quiénes pelearon en el Stream Fighters 4?

En el evento Stream Fighters 4, realizado el 18 de octubre de 2025 en el Coliseo MedPlus de Bogotá, participaron varios creadores de contenido de distintos países en una noche de boxeo amateur, música urbana y espectáculo digital. La cartelera oficial incluyó seis combates entre influencers de alto perfil en Latinoamérica:



The Nino (República Dominicana) vs. By King (Chile)

Milica (Argentina) vs. May Osorio (Colombia)

Shelao (Chile) vs. BelosMaki (Colombia)

Karina García (Colombia) vs. Karely Ruiz (México)

JH de la Cruz (Colombia) vs. CristoRata (Perú)

Yina Calderón vs. Andrea Valdiri (Colombia)

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL