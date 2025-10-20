En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP-PETRO
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
JUAN FELIPE RINCÓN
ROBO EN EL LOUVRE
NACIONAL
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Daniela Álvarez llora al recordar a su ex: "Fui yo quien me equivoqué"

Daniela Álvarez llora al recordar a su ex: "Fui yo quien me equivoqué"

Daniela Álvarez reveló detalles desconocidos del final de su anterior relación. Su ex reaccionó a sus palabras.

Por: María Paula González
Actualizado: 20 de oct, 2025
Comparta en:
Daniela Álvarez
Daniela Álvarez habló sobre su ex y la manera en la que el mundo interpretó el final de su relación -
Foto: @danielaalvareztv

Publicidad

Publicidad

Publicidad