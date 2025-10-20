Daniela Álvarez llora al recordar a su ex: "Fui yo quien me equivoqué"

Daniela Álvarez sorprendió al hablar en público sobre el final de su relación con Lenard Vanderaa, el hombre que era su novio cuando la modelo colombiana enfrentó la amputación de una de sus piernas. La ex Señorita Colombia resaltó entre lágrimas que las redes sociales fueron injustas con su expareja, luego de su separación.



¿Por qué Daniela Álvarez recordó a su ex?

La famosa colombiana habló de su ex en medio de una conversación con la dermatóloga, Carolina Martínez Torrado, en su podcast. A lo largo de su charla, Martínez le hizo una pregunta a Álvarez que la afectó bastante. "¿Hay alguien que haya marcado tu vida en silencio y que quizá nunca recibió el reconocimiento que merecía por lo que hizo por ti?", le preguntó.

Álvarez inmediatamente se vio afectada y las lágrimas empezaron a salir. Cuando pudo hablar le reveló a la dermatóloga que, efectivamente, había una persona en su vida que no había recibido el reconocimiento que merecía. "Me causa mucho sentimiento porque me acordaste de una persona que amé mucho, que quiero, que admiro y con la que yo me equivoqué porque cometí errores por mi vulnerabilidad, por el estado confuso en el que me encontraba", indicó la mujer con la voz entrecortada.

Daniela Álvarez decidió revelar, con nombre propio, que se refería a Lenard Vanderaa, su ex. "Él me acompañó en el momento más difícil de mi vida, y cinco meses después de mi amputación, Lenard se fue a Mallorca, nosotros terminamos, pero muchas personas lo juzgaron injustamente pensando que él me había dejado a mí y me había abandonado porque yo había perdido mi pierna".



La famosa colombiana fue enfática y dijo: "Lenard jamás me abandonó, nunca me dio la espalda, fue el ser humano más incondicional conmigo". De hecho, añadió que "sin todo ese amor que me dio, con esos ojos de amor que me miraba a pesar de mis circunstancias, para mí no hubiera sido tan fácil".

Y entonces aclaró que, contrario a lo que la gente pensaba, "fui yo quien me equivoqué con él por el momento que estaba pasando". Daniela Álvarez también reveló que en su momento tomó un avión para ir a verse con Lenard y pedirle perdón en persona, pero reconoció que lo más difícil fue perdonarse ella misma "por haber perdido a un ser humano muy bueno, y que no había estado a la altura del amor, del respeto, de la perseverancia, de la paciencia que me tuvo en ese momento tan importante de mi vida".



Álvarez compartió el fragmento de la entrevista en sus redes sociales y señaló que aprendió que "el perdón siempre será el mejor de los caminos". Finalizó el momento indicando que Lenard sabe que ella lo admirará y respetará siempre.



¿Cómo reaccionó Lenard Vanderaa a las palabras de Daniela Álvarez?

En los comentarios de la publicación de Daniela Álvarez sorprendió especialmente el de Lenard Vanderaa, quien agradeció las palabras de su ex y dejó claro que el sentimiento de admiración y respeto es propio. "Solo tú y yo sabemos todo lo que vivimos… y volvería a estar ahí para ti, las veces que hiciera falta", escribió.

