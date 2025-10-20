En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP-PETRO
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
JUAN FELIPE RINCÓN
ROBO EN EL LOUVRE
NACIONAL
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Tatiana Rentería rompe el silencio: infidelidad marcó el final de su historia con Diego Trujillo

Tatiana Rentería rompe el silencio: infidelidad marcó el final de su historia con Diego Trujillo

“Fue una doble puñalada", indicó la actriz al revelar que ella conocía a la tercera persona involucrada.

Por: María Paula González
Actualizado: 20 de oct, 2025
Comparta en:
Tatiana Rentería y Diego Trujillo
Tatiana Rentería reveló detalles de su separación con Diego Trujillo -
Fotos: Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad