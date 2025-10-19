En vivo
ENTRETENIMIENTO  / Fred Durst recordó con emotivo mensaje a Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit que murió a los 48 años

Fred Durst recordó con emotivo mensaje a Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit que murió a los 48 años

Aunque no se han dado detalles sobre la causa de su muerte, la noticia generó una fuerte reacción entre seguidores y músicos, especialmente del vocalista Fred Durst.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 19 de oct, 2025
Fred Durst recordó con emotivo mensaje a Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit que murió a los 48 años
La banda no detalló la causa de su muerte ni el lugar en el que ocurrió. -
Redes sociales

