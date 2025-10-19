Fred Durst recordó con emotivo mensaje a Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit que murió a los 48 años

El mundo del nu metal perdió a una de sus figuras clave este sábado 18 de octubre, con la muerte de Sam Rivers, bajista y uno de los fundadores de Limp Bizkit. La noticia fue dada a conocer por la propia banda a través de un comunicado en sus redes sociales, donde lo describieron como una pieza fundamental del sonido que los llevó a la fama global. Rivers tenía 48 años y fue parte esencial en el surgimiento del grupo en Jacksonville, Florida.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Su técnica en el bajo, particularmente con el uso del instrumento de cinco cuerdas, fue uno de los elementos que definieron la estética sonora de Limp Bizkit en sus primeros años. La banda no detalló la causa de su muerte ni el lugar en el que ocurrió, aunque se sabe que el músico había tenido problemas de salud en el pasado, vinculados al consumo de alcohol y que, en 2015, lo llevaron a dejar temporalmente la banda para someterse a un trasplante de hígado. Se reincorporó al grupo en 2018.



Fred Durst recordó con emotivo mensaje a Sam Rivers

Fred Durst, líder y vocalista del grupo, publicó un video en sus redes personales en el que narró en detalle cómo conoció a Rivers y cómo fue ese primer momento que marcó el inicio de una relación profesional y personal que duró décadas. Según cuenta Durst, fue en Jacksonville Beach donde ocurrió todo: él tenía una idea clara en mente sobre el sonido que quería para un nuevo proyecto musical, pero no lograba materializarla por completo. Fue entonces cuando decidió salir a buscar a los músicos adecuados.

En uno de esos recorridos, Durst entró a un pequeño bar llamado Pier 7, ubicado en la playa, donde una banda local estaba tocando en vivo. En el escenario, Rivers se destacaba como bajista. Aquel día, el futuro líder de Limp Bizkit tomó una decisión: "No sabía si iba a encontrar primero al baterista o al bajista para este proyecto, pero al ver a Sam en ese escenario, todo lo demás desapareció. Solo podía escuchar a Sam. Todo quedó en silencio, como si lo único que importara fuera lo que él estaba tocando", recordó Durst en un video.



Publicidad

"Tenía un bajo de cinco cuerdas. En ese entonces, yo no había visto algo así en manos de alguien que lo hiciera sonar tan natural. Fue increíble". Después del show, Durst se acercó a Rivers para expresarle su admiración y contarle su visión para una banda. Le explicó lo que tenía en mente, el tipo de música que quería hacer, la dirección artística. La respuesta de Rivers fue inmediata: "Killer, I’m in. Let’s do it", marcando el nacimiento de una sociedad musical que se transformaría en una de las más reconocibles del nu metal a nivel mundial.



Con Rivers asegurado como bajista, el resto del grupo fue tomando forma. Limp Bizkit debutó con su álbum Three Dollar Bill, Y’all$ en 1997 y alcanzó la fama internacional con Significant Other (1999) y Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000), álbumes que impulsaron el auge comercial del nu metal. La banda vendió más de 40 millones de discos en todo el mundo y llenó estadios con giras internacionales.



La muerte de Sam Rivers tomó por sorpresa a Fred Durst, líder de la banda

Durst también habló en el video sobre el impacto emocional que le ha generado la muerte de su compañero. Dijo que ha llorado "galones y galones de lágrimas desde ayer" y que aún no termina de procesar la pérdida. "Sam era una parte enorme de este viaje. No solo era parte de la banda. Era parte de mí. De todo esto. No tengo palabras para explicar cuánto lo voy a extrañar. Me siento increíblemente afortunado de haber compartido este camino con él", expresó visiblemente afectado.

En el video, Durst también recordó que él y Rivers compartían una pasión por la música grunge. Mencionó a bandas como Mother Love Bone, Alice in Chains y Stone Temple Pilots como influencias comunes que moldearon su lenguaje musical. Pero más allá del estilo, resaltó una cualidad única en el bajista: "Tenía esa habilidad para sacar una tristeza hermosa del bajo que nunca había escuchado antes. Era tan talentoso que no puedo explicarlo".

Publicidad

El bajista fue reconocido en su momento como uno de los mejores del mundo. En el año 2000 recibió un premio de Gibson que lo catalogaba como el mejor bajista del año, en plena cima de la popularidad de Limp Bizkit.



Limp Bizkit anunció que el bajista había fallecido

El resto de los miembros de la banda también compartieron mensajes de despedida. En una publicación conjunta en Instagram, lo describieron como "el alma en el sonido" y "el pulso de cada canción". DJ Lethal, por su parte, expresó su conmoción en un mensaje propio: "Estamos en shock. Perdimos a un miembro de la familia, un compañero de banda y una leyenda".

Además, pidió respeto por la privacidad de la familia en estos momentos. En su mensaje, llamó a los seguidores a celebrar el legado musical de Rivers: "Dale a Sam sus flores y toca sus líneas de bajo todo el día". Pese a la noticia, la banda aún mantiene su gira programada por Centro y Sudamérica, que comenzaría en Ciudad de México a finales de noviembre y que incluiría una presentación en Bogotá, Colombia, el 5 de diciembre, como acto principal del festival Loserville 2025. Por ahora no hay una confirmación oficial de si ese itinerario se modificará tras el fallecimiento del bajista.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co