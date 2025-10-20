¿Yudisa hizo trampa en el Desafío Siglo XXI? Una jugada ocasionó fuerte pelea

El Box Rojo suele elevar las tensiones entre los equipos del Desafío Siglo XXI, pero en el episodio 76 las emociones fueron mucho más fuertes. El juego en el que se enfrentaron Gamma y Omega no solo los hizo sacar toda su fuerza, sino también algunas jugadas inesperadas y hasta consideradas "desleales" por sus contrincantes.



¿Qué pasó en el juego en el Desafío Siglo XXI?

Los equipos se encontraron en el box de contacto, donde debían jugar a hacer goles al equipo contrario, la condición era que los integrantes del mismo grupo estaban unidos por una cadena atada a sus cinturas. En medio del enfrentamiento, Omega tomó una importante ventaja, quedando 5 a 1, y a tan solo dos puntos de ganar.

En ese momento los ánimos en el equipo Gamma se intensificaron y los participantes decidieron ponerse más rudos para evitar que el otro equipo ganara. En medio de eso, un enfrentamiento entre Yudisa y Potro (Gamma) contra Rosa y Eleazar (Omega), dejó a Eleazar sin aire y pidiendo un tiempo.

Como había pasado antes, los cuatro desafiantes se pusieron de acuerdo en dejar de enfrentarse, volver a poner el balón en el centro y empezar de nuevo. Rosa y Eleazar se fueron a su punto de salida, mientras Yudisa y Potro llevaban el balón a su lugar. Sin embargo, cuando Yudisa vio que sus contrincantes le daban la espalda aprovechó el momento y anotó un gol para su equipo, causando la molestia en los rivales.



El juez explicó que el punto era válido porque el balón siempre estuvo en juego y que fueron ellos los que tomaron la decisión de confiar. Omega aceptó la situación, pero salieron dispuestos a ser mucho más rudos para anotar el punto ganador que les faltaba. Zambrano y Manuela se enfrentaron a Gio y Mencho en un duelo bastante rudo en el que el deportista olímpico de 27 años terminó anotando un gol con la cabeza y dándole la victoria a Omega.



¿Qué dijo Yudisa sobre su jugada?

Andrea Serna preguntó a los equipos por sus impresiones sobre lo ocurrido en el terreno de juego y Leo, de Omega, habló del movimiento de Yudisa. "Ella esperó a que los compañeros estuvieran de espalda y metió el balón. Seguimos jugando porque la idea es divertirse también", señaló Leo mientras Yudisa reaccionaba con risas.

Entonces la presentadora le preguntó a la participante más joven del Desafío Siglo XXI qué había pasado. "Pues la verdad yo no escuché, el único que escuchó fue Potro. Yo me metí tanto en mi juego que no escuché cuando dijeron que pudiéramos el balón en el centro, yo vi que se fueron y el juez no dijo nada, yo me quedo con lo que dice el juez, hasta que no hay punto no se cambia. Cogí el balón y me fui, no tengo culpa, no los escuché".



Rosa y Katiuska reaccionaron sorprendidas e indignadas con la justificación de Yudisa. "¿Cómo no ibas a escuchar que les dije que al centro si estabas encima de mí? Igual ya no importa, ya ganamos", finalizó Rosa el incómodo momento.

A pesar de eso, Potro y Gio intentaron calmar los ánimos con el equipo rival. "Quiero pedirles mi mas sinceras disculpas porque es de hombres reconocer y pedir disculpas. La verdad el juego se calentó horrible", indicó Potro. Gio, por su parte, explicó por qué al final del juego se le fue de frente a Zambrano. "Ante todo hay amistad. De mi parte era por jugar, quería ver cómo iba a reaccionar ante la presión, a ver si lo desestabilizaba".

