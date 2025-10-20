En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP-PETRO
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
JUAN FELIPE RINCÓN
ROBO EN EL LOUVRE
NACIONAL
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / ¿Yudisa hizo trampa en el Desafío Siglo XXI? Una jugada ocasionó fuerte pelea

¿Yudisa hizo trampa en el Desafío Siglo XXI? Una jugada ocasionó fuerte pelea

Mientras Yudisa se reía de la jugada que le hizo al equipo rival, Potro y Gio se disculparon con sus compañeros.

Por: María Paula González
Actualizado: 20 de oct, 2025
Comparta en:
Yudisa hace trampa en el Desafío

Publicidad

Publicidad

Publicidad