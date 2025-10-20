En vivo
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Dos eventos pusieron a prueba versatilidad de Vive Claro el fin de semana: ¿cómo les fue?

Dos eventos pusieron a prueba versatilidad de Vive Claro el fin de semana: ¿cómo les fue?

En menos de 24 horas, el recinto tuvo que demostrar su seguridad y versatilidad con dos importantes eventos a los que asistieron cerca de 40 mil personas.

Por: María Paula González
Actualizado: 20 de oct, 2025
Vive Claro
Vive Claro recibió miles de personas para concierto de Imagine Dragons y el Oktoberfest -
Foto: Cortesía

