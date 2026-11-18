Tras seis décadas de historia del personaje, cada nueva encarnación de James Bond carga con el legado de sus predecesores. Ahora que Robert Pattinson tiene licencia para matar, la pregunta clave es qué tipo de agente 007 será. Al anunciar que el actor británico, de 40 años, interpretará al espía más famoso del cine, el director Denis Villeneuve destacó que "aporta un espíritu completamente nuevo" al personaje.



Por su parte el director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, dice que participó "muy activamente" en la elección de Pattinson para protagonizar la franquicia, ahora propiedad de Amazon MGM Studios. "Al principio, diría que teníamos algunos prejuicios en su contra porque ya era muy famoso", declaró el martes en una conferencia tecnológica en California. "Pero en las pruebas de selección quedó clarísimo: 'él es James Bond'".

Sin embargo, la elección de Pattinson alimenta las especulaciones sobre los próximos pasos de la franquicia, basada en los libros del escritor Ian Fleming, que se remontan a la década de 1950. Con cada nuevo James Bond, las películas se han adaptado a los cambios de gustos y épocas.

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Pattinson, que se convirtió en un fenómeno mundial con su papel de vampiro en la saga "Crepúsculo" y luego encarnó a Batman, ha dedicado los últimos 15 años a construir una filmografía ecléctica. Junto a los grandes éxitos comerciales, se ha decantado por cineastas como David Cronenberg en "Cosmópolis" (2012), Christopher Nolan en "Tenet" (2020) y "La Odisea" (2026) o los hermanos Josh y Benny Safdie en "Good Time" (2017).



Para Ben Roberts, director ejecutivo del British Film Institute, esa trayectoria profesional tan particular podría influir notablemente en la interpretación del espía británico. "Tiene una mirada un tanto inquietante y atormentada que ha mantenido en varias de sus películas", dijo Roberts. "Definitivamente, no es Daniel Craig", asegura.



Los 15 años de Craig en el papel, a lo largo de cinco películas, transformaron profundamente la franquicia. Desde "Casino Royale" (2006), Bond se volvió más físico en sus enfrentamientos con los villanos y, al mismo tiempo, mostró una mayor profundidad emocional y vulnerabilidad, en pleno auge de las películas de superhéroes. Con su figura esbelta y una sofisticación más discreta, Pattinson podría anunciar un regreso a un Bond más cercano al de Pierce Brosnan, basado en el encanto y la elegancia más que en la fuerza bruta.

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También podría haber espacio para una nueva capa de ambigüedad, algo que encajaría perfectamente con Steven Knight, creador de la serie "Peaky Blinders", y que escribirá el guion de la próxima entrega. "Creo que tiene buenos modales. También ha demostrado su lado más duro en las películas de Batman. Y creo que puede ser bastante sombrío", declaró Justin Chon, antiguo compañero de reparto de Pattinson en "Crepúsculo".

Para Kevin Maher, crítico de cine del diario The Times, Pattinson podría convertirse en "el James Bond más excéntrico hasta la fecha". En lugar del agente secreto impecablemente sereno que nunca da un paso en falso, el Bond de Pattinson podría ser el tipo de hombre "que derrama accidentalmente el martini, o se toma siete, acaba completamente borracho y termina matando a su contrincante de bacará con el tallo roto de la copa".

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La elección también busca atraer a un público más joven sin perder a los seguidores de siempre, un objetivo estratégico para Amazon MGM Studios desde que adquirió la franquicia en 2025. Sin embargo, la elección de Pattinson sigue siendo una apuesta de alto riesgo. Mark Wooldridge, presidente del club británico de fans 007GB, afirmó que el nombramiento de Pattinson había "sorprendido a todo el mundo". "Tiene unos zapatos muy grandes que llenar", declaró a Times Radio.