El actor estadounidense Larry Poindexter, reconocido por sus actuaciones en populares series de televisión como Friends, CSI, NCIS y Mentes criminales, murió a los 66 años luego de permanecer varios días hospitalizado tras ser atropellado en Los Ángeles. La noticia ha generado conmoción entre seguidores de la televisión estadounidense. De acuerdo con información de la revista People, el accidente ocurrió en Studio City, un sector del Valle de San Fernando donde residía el actor.

Poindexter fue arrollado por un vehículo cuando cruzaba una calle para realizar una compra cerca de su vivienda. Tras el fuerte impacto, sufrió múltiples lesiones, entre ellas fracturas en las costillas, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro médico. Aunque los médicos habían programado una intervención quirúrgica para tratar las heridas, el estado de salud del intérprete empeoró de forma inesperada. Según los reportes conocidos hasta el momento, Poindexter falleció antes de ingresar al quirófano, cinco días después del accidente. Las circunstancias exactas de su muerte no habían sido detalladas oficialmente al cierre de los informes divulgados por la prensa estadounidense.



¿Quién era Larry Poindexter?

A pesar de que pocas veces protagonizó grandes producciones, Larry Poindexter construyó una extensa carrera en Hollywood gracias a sus frecuentes participaciones en algunas de las series más exitosas de las últimas cuatro décadas. Su rostro se volvió familiar para varias generaciones de espectadores debido a sus apariciones en producciones que marcaron la televisión estadounidense. Entre los títulos más destacados de su trayectoria figuran Friends, CSI, Will & Grace, NCIS, Supernatural, Bones, How I Met Your Mother y Curb Your Enthusiasm. También participó en populares telenovelas y dramas televisivos como Days of Our Lives, donde desarrolló algunos de los papeles más recordados de su carrera.

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En el cine, uno de sus trabajos más reconocidos fue el personaje del capitán Tom Fuller en S.W.A.T. Los hombres de Harrelson, película protagonizada por Samuel L. Jackson y Colin Farrell. Su filmografía también incluyó participaciones en diversas producciones cinematográficas y proyectos para televisión.



Poindexter nació el 16 de diciembre de 1959 en Dallas, Texas, y creció en una familia vinculada al mundo artístico. Su padre se desempeñó como diseñador de iluminación y escenografía, mientras que su madre era cantante de ópera, factores que influyeron en su acercamiento temprano a las artes escénicas. Su carrera profesional comenzó a inicios de la década de 1980. Con el paso de los años acumuló cerca de 200 participaciones en producciones de cine y televisión, consolidándose como uno de esos actores secundarios capaces de aparecer en numerosas historias sin perder vigencia en la industria audiovisual.



Gracias a esa trayectoria, Poindexter logró mantenerse activo durante más de cuatro décadas, alternando entre series dramáticas, comedias, películas y producciones teatrales, un recorrido profesional que le permitió ganarse el respeto de compañeros y directores.

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ÁNGELA URREA PARRA

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