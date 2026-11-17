Los fans de Don Omar que esperan asistir a alguno de sus conciertos en Colombia en 2027 ya pueden consultar cuánto tendrán que pagar por las entradas. La organización de The Last King World Tour dio a conocer las tarifas para las presentaciones que el cantante puertorriqueño ofrecerá en Bogotá, Cali y Medellín, con precios que cambian dependiendo de la ciudad, la ubicación dentro del escenario y la etapa de venta. La boletería contempla diferentes localidades, desde graderías y sectores generales hasta palcos con capacidad para grupos de 10 personas.

En Bogotá, por ejemplo, las entradas de menor valor tienen un precio de $250.000 en la primera etapa, mientras que los palcos Diamante alcanzan los $12 millones. En Cali y Medellín, las tarifas también presentan diferencias importantes entre las localidades generales y los espacios VIP. Los valores publicados no incluyen el costo del servicio, por lo que el precio final de la compra puede ser superior al anunciado. Además, la organización estableció dos etapas de venta, con incrementos en las tarifas para quienes compren durante la segunda.

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¿Cuánto cuestan las boletas de Don Omar en Bogotá 2027?

La primera presentación de Don Omar en Colombia será en Bogotá, el jueves 4 de noviembre de 2027. Para este espectáculo, que se realizará en Vive Claro, se habilitaron varias localidades, entre ellas seis categorías de palcos y cuatro sectores. Los precios de la primera etapa comienzan en $250.000 para el sector 126-131 y llegan a $12 millones para los palcos Diamante. En la segunda etapa, las tarifas tendrán incrementos que, dependiendo de la ubicación, pueden superar el millón de pesos. Estos son los valores anunciados:



Localidad

Etapa 1

Etapa 2

Palcos Diamante

$12.000.000

$13.000.000

Palcos Platino

$10.500.000

$11.500.000

Palcos Oro

$6.990.000

$7.990.000

Palcos Rubí

$5.990.000

$6.990.000

Palcos Plata

$4.990.000

$5.990.000

Palcos Bronce

$3.490.000

$4.990.000

Sector 101-108

$750.000

$829.000

Sector 109-116

$549.000

$649.000

Sector 117-124

$399.000

$449.000

Sector 126-131

$250.000

$299.000



En el caso de los palcos, la capacidad anunciada es de 10 personas. Por eso, quienes estén interesados en adquirir uno de estos espacios deben tener presente que se trata de una localidad grupal y no de una entrada individual.



Precios de las boletas de Don Omar en Cali: ¿cuánto cuestan?

Un día después de su presentación en Bogotá, el artista llegará a Cali. El concierto está programado para el viernes 5 de noviembre de 2027 en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. En esta ciudad también se habilitaron seis categorías de palcos, además de localidades en las tribunas Occidental, Oriental y Norte. Los precios de la primera etapa van desde $149.000 hasta $12.990.000. La distribución de precios es la siguiente:



Localidad

Etapa 1

Etapa 2

Palcos Diamante

$12.990.000

$13.990.000

Palcos Platino

$11.990.000

$12.990.000

Palcos Oro

$10.990.000

$11.990.000

Palcos Rubí

$8.990.000

$9.990.000

Palcos Plata

$6.990.000

$7.990.000

Palcos Bronce

$4.990.000

$5.990.000

Occidental Alta

$399.000

$499.000

Occidental Media

$499.000

$599.000

Occidental Baja

$399.000

$499.000

Oriental Alta

$399.000

$499.000

Oriental Baja

$249.000

$349.000

Norte

$149.000

$199.000



¿Cuánto valen las entradas para Don Omar en Medellín 2027?

La tercera fecha de Don Omar en Colombia será el domingo 7 de noviembre de 2027. El espectáculo tendrá lugar en el estadio de Envigado, donde se habilitaron tres categorías de palcos y tres localidades de gradería.

¿Cuánto cuestan las experiencias VIP de Don Omar en Colombia?

Además de las localidades tradicionales y los palcos, la organización anunció dos experiencias especiales para los conciertos de las tres ciudades.



Se trata de Kingdom VIP 1 y Kingdom VIP 2, cuyos precios serán los mismos en Bogotá, Cali y Medellín.



Experiencia

Precio

Kingdom VIP 1

$2.180.000

Kingdom VIP 2

$1.179.000



Estos valores tampoco incluyen el costo del servicio. La información publicada establece las tarifas de las experiencias, pero los interesados deben consultar las condiciones específicas de cada una durante el proceso de compra para conocer qué incluyen.



Es importante diferenciar estas opciones de los palcos, pues estos últimos tienen capacidad para 10 personas, mientras que las experiencias VIP corresponden a categorías especiales de entrada.En Medellín, los precios de la primera etapa comienzan en $249.000 para la gradería Norte. Estas son las tarifas anunciadas para la capital antioqueña:



Localidad

Etapa 1

Etapa 2

Palcos Diamante

$13.990.000

$14.990.000

Palcos Platino

$11.990.000

$12.990.000

Palcos Oro

$6.990.000

$8.990.000

Gradería Occidental

$679.000

$779.000

Gradería Sur

$549.000

$649.000

Gradería Norte

$249.000

$349.000

¿Cuánto cuestan las experiencias VIP de Don Omar en Colombia?

Además de las localidades tradicionales y los palcos, la organización anunció dos experiencias especiales para los conciertos de las tres ciudades. Se trata de Kingdom VIP 1 y Kingdom VIP 2, cuyos precios serán los mismos en Bogotá, Cali y Medellín.



Experiencia

Precio

Kingdom VIP 1

$2.180.000

Kingdom VIP 2

$1.179.000



¿Cuándo comienza la preventa de Don Omar en Colombia?

La preventa de las entradas para The Last King World Tour comenzará el jueves 19 de noviembre de 2026, a las 10:00 a. m., de acuerdo con el horario local de cada país. La fecha y la hora fueron confirmadas por el propio Don Omar, quien también confirmó que se entregarán códigos a seguidores que realizaron el prerregistro para acceder a la venta anticipada.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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