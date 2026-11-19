En 2022 se desató una de las rupturas más mediáticas del mundo del entretenimiento: la de Shakira y Piqué. Pero más allá del fin de la relación, luego de 12 años juntos y dos hijos, lo que más causó revuelo en el mundo fue la exposición de Clara Chía y su relación amorosa con el exfutbolista del FC Barcelona; una revelación que llegó de la mano del lente y trabajo periodístico de Jordi Martín, uno de los paparazzi de más renombre a nivel internacional.



Que Martín le mostrara al mundo la cara de Clara Chía, la 'tercera en discordia' en la relación entre la colombiana y el español, convirtió a la joven en una nueva figura pública. A raíz de esa exposición, la mujer tomó la decisión de llevar al fotógrafo ante la justicia, señalándolo por acoso y exigiendo medidas para frenar su trabajo. Luego de años de este proceso judicial, en España se ha decidido absolver al paparazzi de las acusaciones de la novia de Piqué.



¿Qué dijo la justicia española sobre el caso Jordi Martín vs. Clara Chía?

La Audiencia Provincial de Barcelona decidió revocar la sentencia dictada en junio de 2024 por el Juzgado de lo Penal número 14, en la que se había condenado al fotoperiodista a un año de prisión, seis meses por acoso y seis meses por lesiones psicológicas, además de prohibirle acercarse a la joven a menos de mil metros y ordenarle el pago de 13.130 euros en indemnización y gastos sanitarios. Tras revisar el recurso presentado por la defensa de Martín y respaldado por la propia Fiscalía, los magistrados concluyeron que no existen elementos objetivos ni subjetivos suficientes para condenar al reportero por la vía penal.

En su fallo la Sala examinó de forma detallada 17 episodios de seguimiento ocurridos a lo largo de nueve meses. Los jueces dictaminaron que las conductas documentadas carecían de la frecuencia e intensidad necesarias para tipificarse como acoso penal. Un argumento clave en la resolución fue el hecho de que Gerard Piqué era una figura pública de alto reconocimiento antes de conocer a Clara Chía, por lo que concluyeron que las alteraciones en las rutinas de Clara Chía y su cambio de hábitos no obedecían a una persecución insistente del fotógrafo, sino a la inevitable exposición mediática que adquirió al convertirse en su pareja.

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El tribunal destacó que, en la inmensa mayoría de los seguimientos, Clara Chía aparecía acompañada por el exfutbolista. En relación con el delito de lesiones psíquicas ante los cuadros de ansiedad denunciados por Chía, las magistradas determinaron que no se acreditó una relación de causalidad directa y determinante entre la labor del paparazzi y los daños emocionales.



Sin embargo, el tribunal sí calificó de "reprochables" ciertas actuaciones del reportero gráfico, como el haber ingresado en tres ocasiones a un garaje privado para grabar a la pareja, excediendo los límites del ejercicio periodístico. La resolución deja abierta la posibilidad de que Clara Chía recurra el fallo ante el Tribunal Supremo mediante un recurso de casación por infracción de ley.



La reacción de Jordi Martín

Tras hacerse pública su absolución, Jordi Martín reaccionó con satisfacción y alivio a través de comunicados en sus redes sociales e intervenciones en medios de comunicación. "He ganado a Clara Chía en los juzgados. Me han absuelto. Aquí termina una batalla judicial", afirmó.



El fotógrafo expresó que recibe la decisión de la Audiencia Provincial "con respeto y con un alivio enorme", interpretando el fallo como un reconocimiento explícito a su labor profesional. "Considero que la absolución de los dos delitos por los que fui condenado supone el reconocimiento de que lo que hice durante todo este tiempo fue ejercer mi profesión: el fotoperiodismo".

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Martín insistió en que su objetivo nunca fue perturbar la vida privada de la pareja, sino capturar imágenes de interés público para comercializarlas con medios de comunicación. "Durante todo este tiempo he defendido lo mismo: fotografiar en la vía pública a personas de notoriedad pública es periodismo, no es acoso. Soy consciente de que mi oficio incomoda; asumo esa crítica, como la he asumido siempre. Lo que no podía asumir era salir de un juzgado penal condenado por ejercerlo", concluyó.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@cararcoltv.com.co