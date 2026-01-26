'El Aventurero en el Cielo': vea el video oficial del homenaje musical a Yeison Jiménez

Ya está disponible el video oficial de “El Aventurero en el Cielo”, la canción creada como homenaje póstumo a Yeison Jiménez e interpretada por 12 reconocidos artistas de la música popular colombiana. El lanzamiento audiovisual da continuidad al tributo que se presentó por primera vez durante el emotivo homenaje realizado en el Movistar Arena, pocos días después del fallecimiento del cantante.



La canción, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify y Apple Music, reúne a varias de las voces más representativas del género popular, quienes se unieron en tiempo récord para rendir honor no solo a Yeison Jiménez, sino también a los cinco integrantes de su equipo que fallecieron junto a él en el accidente aéreo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El estreno del tema se dio en medio de las dos jornadas de homenaje realizadas el 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá, donde miles de seguidores ingresaron de manera gratuita para despedir al artista. Durante el evento, Pipe Bueno fue el encargado de anunciar la sorpresa musical, explicando que la canción nació “con mucho amor, pero también con mucho dolor”, como una manera de honrar la memoria de su amigo y colega.

“El Aventurero en el Cielo” es interpretada por Alzate, Ciro Quiñonez, Jhon Alex Castaño, Pipe Bueno, Alexis Escobar, Jessi Uribe, Luis Alfonso, Francy, Jhonny Rivera, El Charrito Negro, Paola Jara y Arelys Henao, quienes prestan sus voces para dar vida a una letra cargada de despedida, gratitud y reconocimiento al legado musical y humano de Jiménez.



El video oficial acompaña ese mensaje con una puesta en escena simbólica. En las imágenes se observa a los artistas vestidos de blanco, cantando mientras dirigen su mirada hacia el cielo, en medio de escenografías sencillas y la presencia de caballos, elementos que evocan la identidad del cantante homenajeado. A lo largo del audiovisual también se intercalan imágenes de Yeison Jiménez en blanco y negro.



El cierre del video concentra uno de los momentos más significativos del homenaje. Los artistas aparecen de espaldas, mirando hacia el cielo, mientras en pantalla se lee el mensaje: “Este homenaje nace del cariño y del dolor de quienes tuvimos la suerte de caminar a tu lado. Gracias por la música, por la amistad y por vivirlo todo siempre con el corazón. Descansa en paz, amigo”.

Publicidad

La letra de la canción hace referencia directa a la esencia de Yeison Jiménez, evocando su amor por los caballos, la música, la amistad y la vida, así como el impacto que dejó en sus seguidores y colegas. Versos como “Mi Dios solicitó al aventurero, de buenas botas, de caballo y de sombrero” resumen la imagen con la que muchos recuerdan al artista.



Video oficial de El Aventurero en el Cielo

Haga click aquí para ver el video

Captura de pantalla

Letra de la canción en homenaje a Yeison Jiménez

Voy a llamar a todo el combo para que alisten un caballo.

Voy a sacar el mejor.

Publicidad

Una despedida con farra.

No se preocupen por la plata, que esta noche invito yo.

Vamos a escuchar a Yeison, que seguro él ya está en el cielo.

Está en su mejor caballo.

Qué falta haces mi parcero.

No olvides que te queremos, por eso estamos cantando.

Mi Dios solicitó al aventurero, de buenas botas, de caballo y de sombrero.

Sé que a los ángeles ya los tienes cantando y a tu equipo el cielo conquistando.

Publicidad

Desde arriba tú nos estarás cuidando.

Con el corazón brindamos, porque todos te queremos.

¿Qué días es hoy? Ayer fue tu última farra.

Y hoy Colombia llora de pura rabia.

Publicidad

Voy a darle hasta la madre, sirvan el guaro,

y que el desmadre sea hoy por tu legado.

Descansa en paz, vete tranquilo, vuela.

Aunque en la tierra aquí a todos nos duela.

Tenías razón, ni tengo ni necesito.

Fuiste leal, sincero y buen amigo.

Que retumbe allá en el cielo 'El Aventurero'.

Que aquí en tu nombre cantamos 'Ya no mi amor'.

Publicidad

Las mujeres te extrañamos, con tu música tomamos, nos dejaste un gran dolor.

Aquí todas te recuerdan como todo un caballero, de palabra y gran señor.

Vamos a escuchar a Yeison, que seguro él ya está en el cielo.

Está en su mejor caballo.

Publicidad

Qué falta haces mi parcero.

No olvides que te queremos, por eso estamos cantando.

Mi Dios solicitó al aventurero, de buenas botas, de caballo y de sombrero.

Sé que a los ángeles ya los tienes cantando y a tu equipo el cielo conquistando.

Desde arriba tú nos estarás cuidando.

Con el corazón brindamos, porque todos te queremos.

¿Qué días es hoy? Ayer fue tu última farra.

Y hoy Colombia llora de pura rabia.

Publicidad

Voy a darle hasta la madre, sirvan el guaro,

y que el desmadre sea hoy por tu legado.

Descansa en paz, vete tranquilo, vuela.

Aunque en la tierra aquí a todos nos duela.

Publicidad

Tenías razón, ni tengo ni necesito.

Fuiste leal, sincero y buen amigo.

Que retumbe allá en el cielo 'El Aventurero'.

Que aquí en tu nombre cantamos 'Ya no mi amor'.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co

