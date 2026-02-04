¿A qué hora se presentará Bad Bunny en el Super Bowl 2026 y cómo verlo en Colombia?

Como ya es costumbre cada mes de febrero, llega el Super Bowl, el partido anual que define al campeón de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en Estados Unidos. El encuentro enfrenta a los ganadores de la Conferencia Americana y la Conferencia Nacional, y se disputa cada año en una ciudad diferente.



Para 2026, la cita será en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, escenario habitual de los San Francisco 49ers. Allí se disputará el Super Bowl LX, un evento que no solo concentra la atención de los aficionados al fútbol americano, sino que también convoca a millones de espectadores por su impacto económico y espectáculo de medio tiempo.



¿A qué hora se jugará el Super Bowl 2026?

El Super Bowl 2026 se jugará el domingo 8 de febrero, a partir de las 6:30 de la tarde, hora Colombia, y enfrentará a los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Para esta edición los Patriots llegan con la posibilidad de hacer historia, ya que podrían convertirse en el equipo con más títulos de la NFL. Actualmente suman seis campeonatos, igualados con los Pittsburgh Steelers. Los Seahawks, por su parte, buscarán su segundo título, tras el conseguido en 2014 frente a los Broncos de Denver.

Además, este Super Bowl contará con presencia colombiana en el campo de juego. Se trata de Christian González, quién con apenas 23 años es integrante del roster de los Patriots, quien, aunque nació en Dallas, Texas, tiene ascendencia colombiana, un detalle que ha resaltado a lo largo de su carrera profesional.



¿A qué hora se presentará Bad Bunny en el Super Bowl 2026?

Más allá del partido, el Super Bowl tiene un evento que se ha convertido en uno de sus mayores atractivos, el show de medio tiempo. A lo largo de la historia, este espacio ha sido protagonizado por algunas de las figuras más importantes de la música mundial, como Shakira, Beyonce, Rihanna, Lady Gaga, Paul McCartney, Aerosmith, Madonna, Bruno Mars, Katy Perry, , The Weeknd, Dr. Dre, entre muchos otros.



Para 2026, el encargado del espectáculo será Bad Bunny, uno de los artistas más influyentes del momento. El cantante puertorriqueño atraviesa una de las etapas más destacadas de su carrera, luego de coronarse como uno de los grandes ganadores de los Premios Grammy, donde obtuvo la categoría principal con su álbum Debí Tirar Más Fotos, además del impacto que ha tenido su gira reciente.

Publicidad

Este no será el primer acercamiento de Bad Bunny con el Super Bowl. En 2020, el artista participó en el show de medio tiempo junto a Shakira, Jennifer López y J Balvin, en una presentación que marcó un hito para la música latina en este escenario.

El show de medio tiempo del Super Bowl se realiza tradicionalmente entre el segundo y el tercer cuarto del partido, es decir, justo en la mitad del encuentro. Se espera que la presentación de Bad Bunny tenga lugar aproximadamente entre las 8:00 y las 8:30 de la noche, dependiendo del desarrollo del partido.

Publicidad

En Colombia, el Super Bowl 2026 podrá verse en vivo a través de Disney+, plataforma que transmitirá el partido mediante la señal de ESPN. Para acceder a la transmisión, los usuarios deberán contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

Posteriormente, el show de medio tiempo y otros momentos destacados del evento podrán verse en retransmisiones a través de plataformas digitales como YouTube o redes sociales, donde suelen publicarse fragmentos oficiales del espectáculo.

De esta manera, los aficionados al deporte y a la música podrán seguir uno de los eventos más importantes del año, que combina competencia deportiva de alto nivel con un espectáculo musical de alcance global, teniendo a Bad Bunny como protagonista del escenario más visto del mundo.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co