Bad Bunny habló sobre su show de medio tiempo en el Super Bowl 2026: ¿reveló detalles clave?

El cantante puertorriqueño Bad Bunny aseguró este jueves 5 de febrero que su histórico espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de la NFL será una "enorme fiesta" y no hará falta entender español para disfrutarla.

El músico, uno de los artistas más populares del mundo, si no es que el más, protagonizará este domingo el primer recital del Super Bowl principalmente en español, en una elección que desató la furia de sectores conservadores en Estados Unidos. Desde la NFL, el comisionado Roger Goodell confió en que el artista usará esta plataforma "para unir a la gente".



El propio Bad Bunny aprovechó su gran triunfo del pasado domingo en los premios Grammy para condenar la actual ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, que se ausentará esta vez de la final de la liga de football americano (NFL) y criticó la elección del cartel musical.



Este jueves, en una conferencia de prensa en San Francisco (California), Bad Bunny no se pronunció sobre asuntos políticos y, en su lugar, prometió "una enorme fiesta" en el Levi's Stadium de Santa Clara (California) en el descanso de la final entre los Seattle Seahakws y los New England Patriots.

"Quiero llevar al escenario, por supuesto, mucho de mi cultura, pero no quiero revelar nada", afirmó durante la charla en el centro de convenciones Moscone. "Solo quiero que la gente se divierta. Va a ser una enorme fiesta. Va a ser lo que la gente siempre puede esperar de mí".

"Va a ser fácil. La gente solo tiene que preocuparse por bailar... ni siquiera tienen que aprender español", bromeó en una intervención en la que se expresó en inglés, con unas pocas palabras salpicadas en español. Vistiendo traje de abrigo y gorro gris, el puertorriqueño aseguró que no tenía en mente ser elegido para el codiciado espectáculo al ver el enorme éxito de su último disco, "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", primer trabajo totalmente en español en ganar el Grammy al álbum del año.

"Ese disco me enseñó mucho y creo que es el proyecto más especial en el que he estado", señaló. "Me trajo hasta aquí y yo no estaba buscando ser el álbum del año en los Grammys ni actuar en el Super Bowl. Sólo estaba buscando conectar con mis raíces, con mi gente, más que nunca, conectar conmigo, con mi historia, con mi cultura y lo hice de una manera honesta".

¿Bad Bunny reveló algún detalle clave de su show en el Super Bowl 2026?

Bad Bunny, de 31 años, ya conoce en primera persona el espectáculo después de que actuara como invitado en el recital de Shakira y Jennifer López en 2020. Aún así Benito Antonio Martínez Ocasio, verdadero nombre del Conejo Malo, insistió en que ni siquiera entonces imaginó ser el intérprete principal y unir su nombre a otras superestrellas como Rihanna, Lady Gaga o Madonna o Prince.

"En realidad no es que me dijera": 'Quiero volver aquí por mí mismo", dijo al echar la vista atrás. "Por supuesto, entre la gente, mi equipo, ellos decían: 'Volveremos, volveremos'. Pero yo no buscaba esto", aseguró. "Puede que suene muy desagradable, tratando de aparentar ser el más humilde o ingenuo, pero juro por Dios que no lo estaba buscando".

"Estoy emocionado con esta actuación y al mismo tiempo me siento más emocionado por la gente que por mí, por mi familia, amigos, gente que conozco y que siempre creyó en mí y están contentos por este momento, es lo que hace este show para mí especial", afirmó.

"Intento disfrutar el momento y trato de no ponerme presión", señaló. "Quiero pensar que son sólo 30 minutos haciendo algo que adoro, que me gusta y solo eso. Intento disfrutarlo y se que me voy a divertir". El puertorriqueño afrontó con humor la inevitable pregunta sobre los posibles artistas invitados que lo acompañarán.

"Tengo muchos invitados, van a ser mi familia, mis amigos, toda la comunidad latina alrededor del mundo que me apoya y todo el país", dijo con una sonrisa. "Saben que es algo que no voy a decir, no se por qué lo preguntan".

