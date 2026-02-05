"Dime que sí": video y letra de la última canción que Yeison Jiménez grabó antes de su muerte

Ya se estrenó oficialmente "Dime que sí", la última canción que Yeison Jiménez alcanzó a grabar antes de fallecer el pasado 10 de enero, cuando la avioneta en la que viajaba se accidentó en el municipio de Paipa, Boyacá. El estreno es una grabación finalizada en vida del artista y publicada con el aval expreso de su familia, como parte de un acuerdo que busca preservar su legado.

El tema fue producido por Georgy Parra Salvaje, quien confirmó que "Dime que sí" hace parte de GPS, un proyecto musical en el que asumió un rol central como productor y director creativo. Dentro de ese trabajo, la canción ocupa un lugar especial por ser la última colaboración registrada con Jiménez.



Parra explicó, a través de redes sociales, que no existen más canciones inéditas del cantante y advirtió sobre la circulación de supuestos audios o grabaciones falsas que han aparecido en internet desde su muerte. Según indicó, cualquier material que se publique debe respetar los acuerdos familiares y legales establecidos tras el fallecimiento del artista.



Esta es la última canción que Yeison Jiménez grabó antes de su muerte

Letra completa de "Dime que sí"

Porque esta noche perderemos el control

a punta de licor.

Salvaje…

¿Cómo hago para decirle que usted me gusta mucho?

Este deseo que yo siento por su piel

me está quemando.

¿Cómo decirle que no al corazón?

A la conciencia es mejor no hacerle caso.

¿Qué nos importa si perdemos la razón?

Cierra tus ojos,

el secreto es de los dos.

Dime que sí,

y esta noche perderemos el control

a punta de licor.

Dime que sí.

Porque hoy te bajo

y te subo a las estrellas,

haciéndote el amor.

Y si te toco por debajo de la mesa

y sin querer yo cometo una imprudencia,

y si bailando yo me acerco demasiado

y un besito esquinado…

Prepárate, mi amor,

esta noche es de los dos.

Dime que sí.

Porque esta noche perderemos el control

a punta de licor.

Ay, ay, ay…

¡Mamacita!

Yeison Jiménez, con el corazón…

¿Cómo decirle que no al corazón,

al corazón?

A la conciencia es mejor no hacerle caso.

¿Qué nos importa si perdemos la razón?

Cierra los ojos,

el secreto es de los dos.

Dime que sí.

Y esta noche perderemos el control

a punta de licor.

Dime que sí.

Porque hoy te bajo

y te subo a las estrellas,

haciéndote el amor.

Y si te toco por debajo de la mesa

y sin querer yo cometo una imprudencia,

y si bailando yo me acerco demasiado

y un besito esquinado…

Ay, prepárate, mi amor,

que esta noche es de los dos.

Dime que sí.

Porque esta noche perderemos el control

a punta de licor.

"Dime que sí" ya había sido presentada previamente ante el público. La canción sonó por primera vez el pasado 31 de enero durante el homenaje realizado en el estadio El Campín de Bogotá, en Mi Promesa Tour 2.0. Georgy Parra había venido trabajando con Yeison Jiménez en la creación de varias canciones, entre las que figuran títulos como 'No te voy a perdonar', 'Vete', 'Prohibida', 'Mujeriego', 'El mejor' y 'Destino final'.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co