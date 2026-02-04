En vivo
Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
ENTRETENIMIENTO  / Juanes anuncia el lanzamiento de su próximo álbum, 'JuanesTeban': detalles del disco y fecha

Juanes anuncia el lanzamiento de su próximo álbum, 'JuanesTeban': detalles del disco y fecha

El cantante paisa Juanes anunció el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, titulado 'JuanesTeban'. El artista dio detalles del trabajo musical y reveló la fecha de lanzamiento.

Por: EFE
Actualizado: 4 de feb, 2026
Editado por: Mateo Medina Escobar
Juanes anuncia el lanzamiento de su próximo álbum, 'JuanesTeban': detalles del disco y fecha
Juanes prepara su álbum 'JuanesTeban'.
Cortesía

El cantante colombiano Juanes anunció el martes que lanzara 'JuanesTeban', su décimo segundo álbum, el próximo 6 de marzo, un trabajo que le permitió regresar "finalmente a un lugar de luz y alegría". "Quería hacer el tipo de álbum que me llevara de vuelta al territorio del baile y la cumbia: la sensación de Latinoamérica, la raíz del folclor. Este disco también es distinto a los anteriores, porque por fin pude explorar las múltiples facetas de mi personalidad", expresó el artista de 53 años, citado en un comunicado de su equipo.

El cantante paisa, conocido por éxitos como 'Es por ti' o 'La camisa negra', incluyó en el álbum los cuatro sencillos que ya había lanzado, que son 'una noche contigo', 'Cuando estamos tú y yo', 'Hagamos que' y 'Muérdeme', con os también colombianos Bomba Estéreo. "Es como un caleidoscopio de mis muchos estados de ánimo: alegría, entusiasmo, melancolía. Canalizar mis sentimientos en estas canciones me da un propósito en la vida", añadió el artista.

Lea: De Medellín para el mundo: este fue el reconocimiento de Billboard y Rolling Stone a Juanes

'JuanesTeban', que fue coproducido por el cantante de Medellín y el argentino Nico Cotton, gira en torno a la idea de dualidad en la que el colombiano explora "tanto la oscuridad como la luz, la cumbia y el rock, la espiritualidad y el romance carnal, letras cargadas de optimismo y alegría junto con una profunda vulnerabilidad emocional", según su equipo. "Juanes es el cantante más cercano y conocido en todo el mundo mientras Teban es su alter ego intrépido, sin miedo a expresar las verdades emocionales más profundas", agregó la información.

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

