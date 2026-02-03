Así celebró Daddy Yankee su cumpleaños número 50 con música, gratitud y el estreno de “Toy Hermoso”

Daddy Yankee llegó a los 50 años en una etapa de profunda reflexión personal, espiritual y artística. Lejos de limitarse a una celebración convencional, el artista puertorriqueño decidió conmemorar su cumpleaños número 50 compartiendo un mensaje íntimo sobre lo aprendido a lo largo de su vida, marcado por los procesos difíciles, la fe y la gratitud. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el intérprete abrió su corazón y habló con honestidad sobre el camino recorrido y la transformación que hoy define su presente.



“Hoy no tan solo celebro el tiempo, sino que celebro todo lo que he aprendido viviendo”, expresó Daddy Yankee al iniciar su mensaje. En sus palabras, el artista dejó claro que llegar a esta edad no representa únicamente una cifra, sino una oportunidad para reconocer las lecciones que le dejaron los momentos más complejos. “Aprendí que la vida no te transforma en la comodidad, sino en los procesos. En los momentos de dudas, de las caídas y en esos momentos en que decides no rendirte”, afirmó.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Uno de los ejes centrales de su reflexión fue la fe, a la que señaló como el soporte fundamental que lo ha sostenido en los instantes de mayor vulnerabilidad. “Mi ancla en Jesús ha sido mi llave. Me ha sostenido cuando me siento débil, cuando no tengo fuerzas, cuando siento que no puedo más. Ahí entra esa fe a rescatarme”, dijo el artista, dejando ver la importancia que tiene la espiritualidad en esta nueva etapa de su vida.

Daddy Yankee aseguró que recibe sus 50 años con una visión distinta, más consciente y fortalecida. “Recibo estos 50 con más vida, más fe, más sabio y más fuerte, con un corazón más autentico, no perfecto, pero más consciente”, señaló, para luego añadir: “Me siento más sólido en mis fifty. Mejor que nunca. Dios los bendiga”. El mensaje fue recibido por miles de seguidores, quienes celebraron con el cantante.



Publicidad

Días antes, el cantante también había recordado sus orígenes y el camino que lo llevó a convertirse en una de las figuras más influyentes de la música urbana. “Fui un joven soñador del barrio que un día se atrevió a creer que era posible. Nunca fue fácil, pero siempre hubo fe”, expresó en una publicación previa, en la que resaltó que su carrera no solo consistió en hacer música, sino en aportar a la construcción de un género que nació en la calle y terminó conquistando escenarios globales.

En ese mismo mensaje, reconoció que su trayectoria estuvo marcada por aprendizajes constantes. “Este camino me exigió disciplina, humildad, carácter y también vulnerabilidad. Aprendí a caer, a levantarme y a nunca perder la esperanza, reconociendo siempre que Jesús es el centro de toda obra”, afirmó.

Publicidad

Tras compartir esta reflexión personal, Daddy Yankee decidió acompañar la celebración de su cumpleaños con un regalo para su público, el lanzamiento del video musical de “Toy hermoso”, una canción incluida en su más reciente álbum Lamento en baile, primer disco del cantante inspirado en su religión.

La producción audiovisual fue grabada en Puerto Rico y se presenta como una celebración cargada de energía, color y simbolismo espiritual. De acuerdo con un comunicado, “el concepto gira en torno a la idea de que, aunque la vida presente retos, seguimos de pie, hermosos y viviendo sabroso, porque caminamos bajo la cobertura divina del Todopoderoso”. El video transmite un mensaje de alegría y fortaleza, recordando que la verdadera belleza nace desde el interior.

“Toy hermoso” forma parte de Lamento en baile, un álbum que marca una nueva etapa para Daddy Yankee, enfocada en la música con propósito. El proyecto también incluye temas como “Sonríele” y “ABCD”, este último junto a Alex Zurdo, canciones que han conectado con el público por su mensaje positivo y edificante.

Posteriormente, el artista compartió otra publicación en la que se le ve acompañado de su madre y de personas cercanas, celebrando de manera íntima su cumpleaños. La imagen estuvo acompañada del mensaje: “A mí no me cuenten que ando SIN-CUENTA, pero Toy Hermoso. Happy Birthday to me”.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co