Reto de Sentencia y Servicios en Desafío Siglo XXI: tensión y adrenalina, ¿qué pareja ganó?

El capítulo 128 de Desafío Siglo XXI presentó a los espectadores una jornada cargada de adrenalina y estrategia en lo que fue el último Desafío de Sentencia y Servicios de la temporada 21. Con la competencia cada vez más reñida, los equipos Neos y Gamma se enfrentaron en el Box Blanco bajo una modalidad especial, solo una pareja por cada grupo. Por Neos, Rata y Valentina asumieron la responsabilidad; por Gamma, Kevyn y Tina fueron los encargados de representar a su equipo.



Desde el inicio, la prueba se mostró desafiante, Andrea Serna explicó que los desafiantes debían superar un circuito de obstáculos que incluía el uso de estribos para avanzar entre cajones de forma vertical, caminar sobre plataformas móviles, desplazarse con cuerdas ayudándose de cajones colgantes, y finalmente subir por una escalera metálica horizontal con dos sticks de madera. La meta final consistía en lanzar los sticks desde la parte superior del box, ubicándolos en repisas dentro de un marco de madera. El primer equipo en completar todos los pasos y regresar sin caerse sería declarado vencedor.

El inicio de la competencia fue parejo, Valentina y Tina salieron casi al mismo tiempo, con la representante de Gamma llevando una ligera ventaja. Sin embargo, apenas unos segundos marcaron la diferencia y mantuvieron la tensión entre ambos equipos.

La prueba no estuvo exenta de imprevistos, Tina del equipo de Gamma sufrió una caída al intentar superar el último obstáculo del circuito, lo que invalidó los dos sticks que había logrado ubicar, obligándola a repetir parte del recorrido cuando Kevyn retomara su turno. Por su parte, Valentina mostró mayor agilidad en el regreso, lo que permitió a Rata tomar el relevo con segundos de ventaja sobre Kevyn, marcando un punto decisivo en la prueba.



Finalmente, Neos logró imponerse en esta exigente prueba, asegurando el arriendo y los servicios de la semana, además de un premio adicional de 20 millones de pesos. Rata y Valentina, con su desempeño impecable, no solo lograron completar todos los obstáculos, sino que también obtuvieron la posibilidad de enviar un chaleco más al equipo Gamma, estrategia que reforzará su posición en los próximos desafíos.



Durante la jornada, la estrategia dentro de la casa también jugó un papel importante. Rata y Valentina explicaron a Andrea Serna que su decisión de enviar los chalecos a Kevyn y Tina obedecía a una intención de incomodar a sus rivales y preparar el terreno para las próximas pruebas.

A pesar de la caída que complicó la prueba para Gamma, Tina logró rescatar uno de los premios de la noche al encontrar y conservar la moneda dorada de la máquina de dinero, un logro que aunque no influyó en el resultado final, le dio un reconocimiento a su esfuerzo.

Con esta victoria, Neos asegura su segundo triunfo consecutivo en la temporada, fortaleciendo su posición y generando expectativas sobre lo que sucederá en el próximo “Desafío a muerte”.

Mientras que Miryam y Zambrano fueron los elegidos para portar los chalecos de la noche, Rata y Valentina lograron quedarse con la suit diitu, en espera de lo que ocurrirá en lo que resta del último ciclo antes de la semifinal del ‘Desafío Siglo XXI’.

