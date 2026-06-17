Él es Manuel García-Rulfo, el actor mexicano que fue visto bailando junto a Shakira en Los Ángeles

Shakira recientemente ha captado la atención en redes sociales, pero esta vez no por su música ni por su participación en actividades relacionadas con el Mundial de 2026. La artista colombiana ha sido captada junto al actor mexicano Manuel García-Rulfo en Los Ángeles, imágenes que rápidamente se viralizaron y han causado diferentes rumores sobre un posible romance.



Las fotografías, difundidas inicialmente por la cuenta de espectáculos DeuxMoi, muestran a la cantante y al actor a las afueras del hotel The Sunset Tower de Hollywood. De acuerdo con los registros compartidos en redes sociales, ambos fueron vistos conversando y posteriormente abordando juntos un automóvil, lo que generó especulaciones sobre la naturaleza de su encuentro.

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A estas imágenes se suman otros videos en los que Shakira aparece bailando junto a Manuel García-Rulfo en el bar restaurante El Floridita, ubicado en Hollywood. En otras grabaciones también se observa a la artista compartiendo y bailando con más personas presentes en el lugar.

La aparición pública de ambos ha provocado una ola de reacciones entre los usuarios de internet. Aunque las imágenes muestran momentos de cercanía, hasta ahora no existe ninguna declaración oficial por parte de Shakira o Manuel García-Rulfo sobre los rumores que circulan.



Por otra parte, la cantante colombiana ha manifestado en diferentes ocasiones que se encuentra disfrutando de su soltería junto a sus hijos y el éxito de su gira Las Mujeres Ya No Lloran, tras su ruptura con Piqué EN 2022.



Shakira foi vista se divertindo no El Floridita, na Califórnia. Em um dos vídeos, a cantora dança com o ator Manuel García-Rulfo, com quem já havia sido vista saindo de um hotel em West Hollywood 👀 pic.twitter.com/u0dTdlgnk9 — Shakira Brasil | Fã-Clube (@Shakira_Brasil) June 17, 2026

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¿Quién es Manuel García-Rulfo?

De acuerdo con los medios Méanuel García-Rulfo es un actor mexicano nacido el 25 de febrero de 1981 en Guadalajara, Jalisco. Aunque inició su carrera artística en México, con el paso de los años logró consolidarse en Hollywood gracias a su participación en producciones de gran reconocimiento internacional.

Su nombre ha ganado notoriedad por trabajos en películas y series como The Lincoln Lawyer, Pedro Páramo, A Man Called Otto, Greyhound, Los siete magníficos, Asesinato en el Orient Express, Sicario: Day of the Soldado y 6 Underground.

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Uno de los proyectos más importantes de su trayectoria es The Lincoln Lawyer, serie basada en las novelas de Michael Connelly, donde interpreta al abogado Mickey Haller, papel que le permitió alcanzar una proyección internacional aún mayor.

Además de convertirse en el primer mexicano en participar en la reconocida saga de Jurassic World. En 2025 protagonizó la película Jurassic World Rebirth junto a Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey y otros actores más.

Antes de convertirse en actor, García-Rulfo soñaba con dedicarse a la fotografía. Así lo explicó en una entrevista concedida a la revista Flaunt.

“Cuando era muy joven, quería ser fotógrafo para National Geographic”, dijo el actor. “Mi padre y mi abuelo también tenían experiencia en fotografía, así que creo que lo heredé de ellos, es simplemente parte de quién soy”.

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Posteriormente estudió cine en la Academia de Cine de Nueva York, experiencia que terminó orientándolo hacia la actuación. No obstante, mantiene vivo su interés por la dirección cinematográfica.

“Siempre he querido dirigir”, afirmó también a Flaunt. “Me encanta el cine y me encanta la sensación de dirigir. Es genial porque incluye desde la interpretación hasta la fotografía y tiene muchos elementos que realmente me emocionan”.

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En cuanto a su vida privada, ha sido constantemente muy discreto, de acuerdo con los medios mexicanos, ha cerrado en diferentes ocaciones su cuenta de Instagram, en la que prefiere publicar imágenes que no esten relacionadas con su intimidad y circulo cercano.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co