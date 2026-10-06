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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / El influencer Camilo Cifuentes anunció el fin de su relación: “Toca aceptar que terminó”

El influencer Camilo Cifuentes anunció el fin de su relación: “Toca aceptar que terminó”

El creador de contenido compartió un mensaje en redes sociales en el que confirmó la ruptura y habló sobre su futuro como padre.

Por: Danna Sofía Suárez Galeano
Actualizado: 6 de oct, 2026
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Influencer Camilo Cifuentes se separa de su novia
Influencer Camilo Cifuentes se separa de su novia: así lo anunció en redes sociales
X: @CamiloCifu96

El influencer conocido como Camilo Cifuentes, quien se encarga de ayudar y mostrar a través de sus redes el apoyo y la solidaridad con emprendedores, anunció desde su cuenta de X el fin de su relación con su pareja, quien espera el hijo que él mismo anunció el pasado 11 de junio.

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A través de X, Camilo dio algunas aclaraciones y explicó que, por el bienestar de ambos, lo mejor era finalizar la relación. “Pero a veces, por más que uno quiera, simplemente no se da. Hay momentos en los que una relación deja de hacerle bien a quienes están en ella y toca aceptar que terminó”, dijo el influencer.

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También aclaró que, desde el momento en que supo que sería padre, comenzó a pensar en su futuro y en construir para su hijo. A su vez, pidió cuidar la información que se maneje respecto a esta noticia.

“Quiero cuidar la forma en la que manejamos todo esto para que nunca tenga que cargar con problemas de adultos que terminaron creciendo en redes”, expresó.

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¿Quién es Camilo Cifuentes?

Es un influencer de Manizales cuyo contenido ha llegado a varias audiencias debido a los gestos de solidaridad que tiene con emprendedores y vendedores ambulantes. En Instagram tiene más de 5 millones de seguidores, mientras que en TikTok cuenta con más de 12 millones.

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Aparte de ser conocido por sus acciones, una de sus frases tradicionales y por la que sus seguidores lo recuerdan es “mi niño-a” o “yo no tengo afán”. Además, algo que lo caracteriza es que el hombre nunca ha querido mostrar su rostro, dado que no pretende volverse famoso.

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“Lo prefiero porque los protagonistas son las personas. Yo no quiero darme a lucir, no quiero que me conozcan y no quiero generar fama. Cada vez me doy cuenta de que el anonimato es lo mejor porque es la libertad”, explicó Cifuentes en el pódcast del canal Telecafé.

Además de eso, el trabajo social que él realiza consta de cuatro personas, entre las que están su madre, su hermano, su expareja y él. Ahora, tras su mención de haber finalizado la relación, muchos de sus seguidores se han reportado y han reaccionado a la noticia, dado que hace poco se había anunciado el embarazo.

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ESCRITO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ GALEANO
DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO

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