Familia de Willie Colón cancela funeral público por "temas de seguridad"

Decenas de salseros y seguidores de Willie Colón esperaban este domingo 8 de marzo poder darle un último adiós al músico que falleció el pasado 21 de febrero, en un velorio público que se iba a llevar a cabo en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, la familia del famoso ha decidido cancelar este evento por temas de seguridad.

Así se anunció este 2 de marzo, a través de las redes sociales oficiales del mismo Willie Colón. Hay tristeza entre los seguidores del cantante, quienes esperaban poder despedirse del trombonista y cantautor en la ciudad que lo vio crecer y lo convirtió en una gran estrella.



¿Por qué cancelaron velorio público de Willie Colón?

Según el comunicado de la familia, decidieron cancelar este evento ante posibles problemas de seguridad, anticipando que al lugar llegarían muchas personas ansiosas de darle el último adiós a Colón.

"Debido a preocupaciones de seguridad inesperadas y la gran cantidad de personas que planean asistir de todo el mundo, nos vemos obligados a cancelar los planes de visita de nuestro amado padre Willie, el domingo 8 de marzo de 2026. Estamos profundamente agradecidos por el amor y la comprensión de todos".



Noticias en desarrollo...

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL