Revelan detalles sobre la causa de muerte de Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy y Euphoria

La causa oficial de la muerte del actor Eric Dane ha sido confirmada, casi dos semanas después de que su familia informara públicamente su fallecimiento. El intérprete, reconocido por sus papeles en Grey's Anatomy y Euphoria, murió por insuficiencia respiratoria, según consta en su certificado de defunción obtenido por la revista People. La esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que él mismo había hecho pública en abril de 2025, también figura como factor del deceso.



Dane falleció el jueves 19 de febrero a los 53 años. Casi un año antes había revelado que padecía ELA, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta las células nerviosas y conduce a la parálisis muscular. De acuerdo con la Clínica Mayo, no existe cura para esta enfermedad, aunque algunos tratamientos pueden retrasar su progresión.

Fue su familia la que confirmó su muerte ese mismo 19 de febrero mediante un comunicado. “Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA”, expresaron. Añadieron que el actor “pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”.

El comunicado también destacó el compromiso que asumió tras su diagnóstico, “A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha. Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y estará eternamente agradecido por las muestras de cariño y apoyo que ha recibido. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesan este momento difícil”.



En abril de 2025, al anunciar públicamente su diagnóstico, el actor declaró. “Me diagnosticaron ELA. Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras navegamos por este nuevo capítulo”. En ese momento también manifestó su intención de continuar activo profesionalmente: “Me siento afortunado de poder seguir trabajando y estoy deseando volver al set de Euphoria la próxima semana”. Además, pidió respeto por su entorno cercano: “Les pido amablemente que nos den privacidad a mi familia y a mí durante este tiempo”.



Cuatro días después de hacer pública su enfermedad, retomó las grabaciones de la tercera temporada de Euphoria, donde interpretaba a Cal Jacobs, patriarca de la familia Jacobs. Posteriormente participó en un episodio de la serie Brilliant Minds, en el que dio vida a un bombero y héroe del 11 de septiembre que lucha por comunicar a su esposa su propio diagnóstico de ELA. Sobre esa experiencia, calificó el proceso como “catártico” y expresó sentirse “agradecido” por la oportunidad.

En enero tenía previsto asistir a la Gala de Campeones para Curas y Cuidados de la Red de ELA, donde sería reconocido como Defensor del Año. No obstante, canceló su participación horas antes debido a las circunstancias físicas derivadas de la enfermedad, según confirmó la organización, que igualmente lo honró durante el evento y expresó su “profundo respeto y apoyo”.

