El Reto 3X Rexona Clinical by Desafío regresa en 2025: más intenso y con un formato renovado

Rexona Clinical, el desodorante que ha sido sinónimo de confianza y protección continua, vuelve a ser el aliado de quienes se atreven a poner a prueba sus propios límites con el lanzamiento de una nueva edición del Reto 3X: una competencia que evoluciona para ser más intensa, exigente y transformadora que nunca.

En su primera temporada, el Reto 3X sorprendió con un formato innovador que atrapó al público. Exparticipantes del Desafío como Madrid, Valkyria, Cifuentes, Naty Vargas, Cami López, Gago, Olímpico, Rapelo, Okendo y Criollo se enfrentaron a retos que pusieron a prueba su resistencia física y su capacidad de superación. Al final, Rapelo y Madrid se coronaron campeones, demostrando que el verdadero triunfo está en nunca rendirse.

La segunda temporada duplicó la intensidad y llevó la competencia a un nivel superior. Con pruebas más exigentes, nuevos regresos y un formato que mantuvo a la audiencia al borde del asiento, competidores como Karen, Gaspar, Flaca, Mai, Arandú, Yan, Francisco y Héctor se entregaron por completo. Y una vez más, Madrid y Rapelo levantaron el título, esta vez con 25 millones de pesos en juego, consolidándose como los invictos del Reto 3X.

Ahora, en 2025, la competencia abre un nuevo capítulo. El Reto 3X medirá no solo la resistencia física, sino también la capacidad de transformación de cada participante. Tres veces más intenso, tres veces más exigente y tres veces más retador, el formato busca inspirar a una nueva generación de atletas y competidores que entienden que el mayor desafío siempre es superarse a uno mismo.

El Reto 3X Rexona Clinical by Desafío está próximo a comenzar y se convertirá en una experiencia inolvidable.