Katiuska, expulsada del Desafío Siglo XXI, habla de la persona que la traicionó: "Son dos tusas"

El Desafío: Siglo XXI sigue dando de qué hablar y moviendo emociones entre los televidentes. Luego de los hechos en los capítulos más recientes, el nombre de Katiuska, reconocida como una de las candidatas más fuertes de esta edición, volvió a acaparar la atención del público tras su expulsión del reality.

La exparticipante fue expulsada del programa luego de que se confirmó una filtración de información confidencial, hecho que, según explicó Andrea Serna, presentadora del reality, provenía del círculo cercano de Katiuska. La noticia sacudió por completo la competencia y generó una ola de reacciones entre los participantes y los fieles televidentes, quienes no esperaban que una de las figuras más fuertes de la temporada quedara fuera de esta estapa por una falta disciplinaria.

Reconocida por su fortaleza física, liderazgo, carácter fuerte y espíritu estratégico, la exintegrante del equipo Omega, Katiuska, ha ofrecido varias declaraciones desde su salida del reality, pero en su más reciente entrevista para La Red, programa de Caracol Televisión, habló con sinceridad sobre este, uno de los momentos más dolorosos de su paso por el programa, lo que ella misma llama la "traición" de alguien cercano que terminó costándole su permanencia en la competencia.



¿Quién "traicionó" a Katiuska, expulsada del Desafío Siglo XXI?

“Puedo decir que una persona muy cercana a mí, que prácticamente yo consideraba de mi familia, me utilizó, me traicionó e hizo cosas que me afectaron emocionalmente”, relató la atleta, explicando cómo descubrió que su confianza había sido traicionada. Según Katiuska, la persona hacía preguntas sobre el desarrollo del Desafío, algo que ella consideraba normal y respondía con total inocencia, como si hablara con un familiar. “¿Qué voy a saber yo, que una persona que ha estado en mi vida durante tanto tiempo va a hacer algo así, sabiendo todas las consecuencias?”, añadió.



La exintegrante de Omega también destacó que en todo momento fue enfática con su familia sobre las reglas del contrato del reality, y que quienes la rodeaban estaban al tanto de la situación, pero nada le hizo estar alerta de la traición de alguien tan cercano. Entre las declaraciones más significativas, Katiuska confesó que atraviesa un momento emocionalmente difícil, describiéndolo como “dos tusas: la de sacar a una persona importante de mi vida y la de salir de esa forma del juego”.



A pesar de su tristeza, dejó claro que confía en que el canal posee pruebas de lo sucedido, y expresó su decepción. “De cualquier persona uno puede esperar algo, pero de alguien tan cercano… uno no lo espera”.

El revuelo mediático generado por su expulsión y la filtración de información ha despertado la curiosidad de los televidentes, quienes se preguntan quién fue la persona que traicionó a Katiuska. Aunque la exparticipante no mencionó nombres, algunos especulan que podría tratarse de su pareja, en vista de que recientemente eliminó de su redes sociales imágenes. Sobre este tema, ella fue contundente. “Simplemente no merece estar en mi vida, porque me falló, me traicionó, me utilizó, le falló a mi corazón y me quitó de las manos un sueño que yo tenía hace mucho tiempo y que había compartido con esta persona”.

¿Cómo se enteró Katiuska de la filtración?

En una conversación con Show Caracol tras su expulsión del Desafío Siglo XXI, Katiuska contó que desconocía por completo que alguien de su círculo cercano estaba usando en su contra la información que ella le confiaba en privado. "Yo me enteré por el programa, ni siquiera por esa persona ... Yo de esa persona no quiero absolutamente nada, no quiero que esté en mi vida, por más importante que haya sido".

Cabe destacar que, si bien Katiuska logró reunir cerca de cien millones de pesos durante su estadía en las cajas, salió con las manos vacías. Esto se debe a que, de acuerdo con las reglas del Desafío, la persona que es expulsada pierde automáticamente el derecho al dinero recolectado. Ahora bien, el juego continuará su curso sin Katiuska y, sin duda, traerá grandes sorpresas a los televidentes.

