Katiuska, expulsada del Desafío Siglo XXI, habla de la persona que la traicionó: "Son dos tusas"

Katiuska, expulsada del Desafío Siglo XXI, habla de la persona que la traicionó: "Son dos tusas"

La exparticipante abrió su corazón y contó que espera darse un tiempo a solas para asumir su expulsión justo cuando estaba más cerca de cumplir su meta en el programa.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 8 de nov, 2025
