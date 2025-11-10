Este es el único premio que le quedó a Katiuska tras ser expulsada del Desafío Siglo XXI

El paso de Katiuska, una de las participantes favoritas del Desafío Siglo XXI, quedó truncado por un error y la traición de alguien cercano a ella, lo que terminó llevándola a salir del juego expulsada. Como muchos seguidores del programa saben, cuando un desafiante es expulsado por romper alguna de las reglas, no solo pierde la oportunidad de seguir en el juego, sino lo que haya ganado a lo largo del mismo.

¿Qué había ganado Katiuska en el Desafío?

En este punto de la competencia, Katiuska era una de las desafiantes con más dinero dentro del juego. A lo largo de su paso por la competencia, la mujer había acumulado 86 millones 610 mil pesos, siendo la segunda participante con mayor cantidad de dinero después de Rata, quien supera los 90 millones.

Además de eso, la capitana de Omega también se había ganado un celular Oppo y una motocicleta en medio de un Desafío Millonario en parejas, junto a Juan. Aunque no es nada material, con sus destrezas y personalidad, lo cierto es que la participante también había conseguido un gran apoyo por parte de los colombianos, muchos de ellos que la veían como una ganadora en esta ocasión.



Tras su expulsión, muchos se preguntan con cuáles de los premios se quedó o si lo perdió todo. Como lo establecen las reglas de El Desafío, cuando un participante rompe alguna de las mismas es expulsado y, por ende, sale de la competencia dejando el dinero que había ganado en ella.



En diálogo con La Red, la exparticipante reveló que, efectivamente, perdió todo el dinero acumulado, pero hay un premio que todavía conserva. "Me quitaron los 86 millones, me quitaron el celular, me quedé con la moto porque no era un premio del Desafío", explicó la mujer.



¿Por qué expulsaron a Katiuska del Desafío?

"Hemos confirmado que una participante rompió uno de los pilares más importantes de este programa: la confidencialidad. Personas de su entorno más cercano accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero", explicó Andrea Serna a los ocho semifinalistas.

La presentadora entonces agregó que "por esta razón esta participante debe abandonar inmediatamente la competencia" y señaló a Katiuska. Serna también le dijo que le dolía tener que decirle que su historia en el Desafío había terminado, ya que la consideraba una mujer fuerte y una posible ganadora en esta temporada.

En diálogo con el programa del fin de semana, Katiuska señaló que "una persona muy cercana a mí, que prácticamente consideraba de mi familia, me utilizó, me traicionó, hizo cosas que me afectan emocionalmente como mi estancia en el juego. Esa persona abusó de mi confianza, me preguntaba cosas y yo sin ninguna malicia le respondía normal, como si fuera mi mamá o mi papá, y ahora sucede esto. Estoy bastante triste y decepcionada porque de cualquier persona uno lo puede esperar, pero de alguien tan cercano uno no lo espera".

La exdesafiante resaltó que cuando la producción la contactó para decirle lo que estaba pasando, no dudó en las pruebas que se habían recopilado y, a pesar de lo difícil que fue, intentó confrontar a esa persona. "Yo estaba en shock, no podía creer lo que me estaba pasando, solo podía llorar y no quería hablar con nadie. Al principio me lo negaba en la cara, yo le decía: '¿cómo me lo vas a negar si hay pruebas de todo?', entonces ya después me pedía perdón, supuestamente que no sabía la gravedad del asunto, cuando claramente sí la sabía".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL