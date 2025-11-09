Alternativa Film Festival, evento internacional que llega a Colombia en 2026: ¿de qué se trata?

Los organizadores de Alternativa Film Festival (AFF), iniciativa cinematográfica de impacto global fundada por inDrive, revelaron la sede de su tercera edición. Medellín, capital del departamento de Antioquia, será la encargada de recibir al evento de cine en 2026.

El "evento nómada centrado en el cine de impacto, se celebrará en Medellín, Colombia, del 21 al 30 de abril de 2026, tras las ediciones anteriores en Almaty, Kazajistán (2023) y Yogyakarta, Indonesia (2024). El equipo también reveló los resultados de la convocatoria del festival, que se cerró el 10 de octubre con un récord de 1831 inscripciones, lideradas de forma abrumadora por Latinoamérica con 1499 películas", se lee en un comununicado de los organizadores.

La rusa expatriada Liza Surganova, directora del Alternativa Film Festival, le dio detalles a Noticias Caracol. "Somos un festival de cine atípico. Somos nómadas y nos trasladamos de una región a otra con cada edición. Empezamos en Kazajistán, uno de los países clave para inDrive, la empresa que inició y financia el proyecto. Después nos mudamos a Indonesia, otro país fundamental para la empresa en el Sudeste Asiático. Naturalmente Latinoamérica era la siguiente región en nuestro camino", explicó.



De acuerdo con Surganova, estaban buscando un país que combinara diferentes características. "Colombia, por ejemplo, es un país con una cultura muy rica y vibrante, abierto a las comunidades internacionales, con muchos turistas y con excelentes conexiones con el resto del mundo. Además, se encuentra entre Sudamérica y Centroamérica, por lo que la vemos como una zona que nos ayuda a unir las diferentes partes de la región. Y, por supuesto, la industria cinematográfica aquí está en auge".

Una vez contemplado Colombia se decidieron por Medellín. "La elección de la ciudad se debió a que no buscamos capitales políticas y económicas. Nos interesan más bien ciudades en auge culturalmente, que atraigan eventos e instituciones culturales. Vemos que Medellín es muy dinámica y se desarrolla a un ritmo vertiginoso", comentó la rusa. La director del AFF también contó cómo fue la formación del comité de selección de las películas que estarán en la siguiente edición del evento.

"En esta ocasión, el reto fue cómo combinar a personas de Latinoamérica con personas de Asia, la región donde ya operamos. La mayoría de los profesionales del comité de selección provienen de Latinoamérica. El de selección de cortometrajes está compuesto exclusivamente por expertos latinoamericanos, ya que los cortometrajes provienen únicamente de Latinoamérica, esa es nuestra región prioritaria (...) Elegimos críticos de cine, programadores de otros festivales y premios, y expertos en impacto, porque para nosotros también es importante esta perspectiva. Puede ser una gran película y se disfruta viéndola, pero tiene realmente el potencial de cambiar algo en nuestra sociedad. Por eso necesitamos gente que entienda la cultura y la perspectiva, que comprenda cuál es el problema social, cómo la película puede cambiarlo y abordarlo".

¿Cómo se organiza el Alternativa Film Festival 2026?

Entre los miembros del comité seleccionador para la edición en Colombia se destacan el programador de la Cinemateca de Bogotá Luis Felipe Raguá, el director y fundador de BOGOSHORTS Jaime E. Manrique, y las directoras de cine colombianas Clare Weiskopf y Marcela Lizcano. "El festival recibió 1831 propuestas, la mayor convocatoria hasta la fecha, entre las que se incluían 677 largometrajes y 1154 cortometrajes, de los cuales 1095 títulos fueron considerados aptos. Se presentaron películas de 55 países, entre ellos 22 de América Latina. La región lideró la convocatoria, con tres cuartas partes de todas las inscripciones, con 1499 películas: 362 largometrajes y 1137 cortometrajes. Los cinco países que más películas presentaron fueron Brasil, México, Argentina, Colombia y Perú", agregaron en un comunicado.

Por su parte, el Alternativa Film Festival 2026, tendrá tres de los siete premios dedicados a cineastas latinoamericanos. "El nuevo Premio Focus premiará un largometraje que ofrezca una visión de las complejidades de la actual región de interés de Alternativa, América Latina, iluminando tanto sus retos como sus esperanzas. Al igual que en las ediciones anteriores, dos premios de cortometrajes están reservados exclusivamente para directores de la región de interés, en esta ocasión América Latina. Los cineastas de la región competirán además por los cuatro premios restantes para largometrajes: Spotlight, Future Voice, Alter y Nativa. El fondo total de premios asciende a 120 000 dólares estadounidenses, con 20 000 dólares para cada categoría de largometraje y 10 000 dólares para cada uno de los dos ganadores del premio Shorts".

