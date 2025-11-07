Familiares de Alejandra Villafañe llaman mentiroso a Raúl Ocampo: "Ya déjala que descanse en paz"

La fecha del 21 de octubre de 2023 quedó marcada en la memoria de los seguidores y familiares de Alejandra Villafañe, actriz y exreina de belleza que falleció a los 34 años tras una dura lucha contra el cáncer. Su partida también impactó profundamente a Raúl Ocampo, su pareja, quien la acompañó durante su proceso y quien ha sido muy abierto al compartir sus sentimientos acerca de su duelo, hasta realizar publicaciones con recuerdos de su relación y los momentos finales de la artista.

En una entrevista concedida al pódcast "Los Hombres Sí Lloran", de Juan Pablo Raba, el también actor recordó diferentes momentos que vivió junto a su novia antes de morir. Uno de los más impactantes fue cuando comentó entre lágrimas la mañana en la que, según contó, Villafañe falleció en sus brazos tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Ocampo relató que aquel instante fue doloroso pero que aún así hubo momentos especiales y llenos de amor.

Sin embargo, esas declaraciones han generado una fuerte molestia en la familia de Alejandra, que decidió romper el silencio para contradecir la versión del actor y pedirle que la deje "descansar en paz”.



Durante la entrevista, Ocampño explicó que el día que la actriz falleció transcurrió con normalidad, se levantó y salió a montar bicicleta, para más tarde acompañar a su novia a una nueva sesión de quimioterapia. Luego de bromear con la familia de Alejandra Villafañe se dispuso a bañarse, pero su mamá lo llamó en ese momento. Al cabo de un rato, escuchó que algo no andaba bien, por lo que salió con urgencia al cuarto donde se encontraba su novia.



"Abro esa puerta y veo a la enfermera cogiéndole el pulso. Ale estaba presentando un ataque cardiorespiratorio. Yo salto encima de la cama y empiezo: ‘No, no, amor, acá conmigo, por favor’. Y en un momento la alzo y se desvaneció en mis brazos. Sentí cómo su peso cambió”. Relató.

Luego de entender lo que estaba pasando se acostó a su lado. "Yo había leído que el último sentido que se va es el del oído, entonces me le puse en cucharita y empecé a orar. Le dije: ‘Ahí te va uno de tus mejores ángeles. Gracias por el tiempo, por permitirme amarla tanto’”.

Pero poco después, Alicia Villafañe Vidal, tía de la actriz, publicó en sus redes sociales un mensaje en el que negó lo dicho por el actor:

“Queremos que sepan que no fue tan hermoso como lo dice en todas sus entrevistas, ya déjala que descanse en paz… Nuestra niña se lo merece”, escribió la mujer junto a emoticones de súplica.

En otra historia de Instagram, la mujer fue más directa, junto a una fotografía de un atardecer escribió: "Si ves todo lo falso que se ha dicho, no te preocupes que entre donde tu estás y donde yo estoy, no hay nada oculto. Y un día se sabrá lo que si fue y lo que solo existió en una mente fantasiosa y una boca mentirosa. Te adoro mi alma bonita".

Para luego concluir diciendo: Tu historia merece ser recordada con VERDAD", sugiriendo que el relato de Ocampo no es del todo cierto.



La prima de Alejandra Villafañe también se pronunció

Al relato de la tía se sumó Claudia Villafañe, prima de la actriz, quien publicó un video con la versión de la familia. Allí afirmó que la madre de Alejandra fue quien estuvo permanentemente a su lado durante la enfermedad, y que el actor “solo iba y la visitaba por ratos” y que durante las fechas que Villafañe estuvo hospitalizada solo se quedó una vez.

“Aleja amó hasta el ultimo día de su vida, pero del cual también se fue desilusionando, porque ella misma se dio cuenta que él no estuvo a la altura de la su enfermedad", dijo Claudia, asegurando que la familia había permanecido en silencio por respeto al duelo, pero que decidieron hablar al sentirse indignados tras escuchar las declaraciones de Ocampo.

La prima también cuestionó la publicación del libro que el actor lanzó tras la muerte de Alejandra. “Su historia de vida solo le pertenecía a ella, porque además cuenta cosas que ni siquiera son verdad ... la historia de amor de cuatro años y medio le pertenecía a ellos, pero la de vida solo le pertenecía a ella”.

Además reveló que él habría demandado a los padres de la actriz por asuntos económicos, y que durante todo este tiempo Ocampo no ha llamado a la familia para saber cómo esta, ni para saber dónde reposan los restos de la joven actriz.



Raúl Ocampo guarda silencio

Hasta el momento, Raúl Ocampo no se ha pronunciado sobre los señalamientos de la familia de su fallecida pareja, pero en anteriores entrevistas ha reiterado que su intención es honrar la memoria de Alejandra Villafañe.

Lo cierto es que la actriz, recordada por diferentes producciones televisivas, dejó una huella en el entretenimiento colombiano y en el corazón de quienes siguieron de cerca su valiente batalla contra el cáncer.

