Katiuska se habría separado de su esposo tras expulsión del Desafío Siglo XXI: "Me falló"

Katiuska, la participante expulsada del Desafío Siglo XXI, ha sido noticia nacional por los motivos de su salida del programa, especialmente porque los aficionados al programa la consideraban una de las desafiantes más fuertes y hasta la posible ganadora de esta temporada. Sin embargo, el sueño para el que se había preparado durante 10 años, el de poner su nombre en la copa del Desafío, se perdió a causa de los actos de mala fe de una persona en la que ella confiaba ciegamente.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

"Hemos confirmado que una participante rompió uno de los pilares más importantes de este programa: la confidencialidad. Personas de su entorno más cercano accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero", explicó Andrea Serna a los ocho semifinalistas.



¿Quién traicionó a Katiuska a cambio de dinero?

Aunque en el programa no se reveló la identidad del responsable y la misma Katiuska tampoco lo hizo, en el programa La Red los presentadores señalaron que la traición vino de su esposo, con quien llevaba una relación sentimental de más de nueve años y se habían casado en secreto poco antes del Desafío.



En diálogo con el programa del fin de semana, la exdesafiante señaló que "una persona muy cercana a mí, que prácticamente consideraba de mi familia, me utilizó, me traicionó, hizo cosas que me afectan emocionalmente como mi estancia en el juego. Esa persona abusó de mi confianza, me preguntaba cosas y yo sin ninguna malicia le respondía normal, como si fuera mi mamá o mi papá, y ahora sucede esto. Estoy bastante triste y decepcionada porque de cualquier persona uno lo puede esperar, pero de alguien tan cercano uno no lo espera".



Katiuska aclaró que cuando regresó a su casa en medio del descanso que el Desafío Siglo XXI le dio a los ocho semifinalistas, le indicó a su familia cómo funcionaba su contrato con el programa y qué consecuencias había si incumplía, confió ciegamente en que ellos cuidarían tanto como ella su sueño de estar dentro de la competencia.

Publicidad

A lo largo de la entrevista con La Red, el periodista le pregunta a Katiuska por qué en sus redes sociales ya no aparecen imágenes junto a su esposo. "Simplemente no merece estar en mi vida porque me falló, me traicionó, me utilizó, le falló a mi corazón, me quitó de las manos un sueño que yo tenía hace mucho tiempo y que se lo había compartido".

La exdesafiante resaltó que cuando la producción la contactó para decirle lo que estaba pasando, no dudó en las pruebas que se habían recopilado y, a pesar de lo difícil que fue, intentó confrontar a esa persona. "Yo estaba en shock, no podía creer lo que me estaba pasando, solo podía llorar y no quería hablar con nadie. Al principio me lo negaba en la cara, yo le decía: '¿cómo me lo vas a negar si hay pruebas de todo?', entonces ya después me pedía perdón, supuestamente que no sabía la gravedad del asunto, cuando claramente sí la sabía".

Publicidad

Tras su expulsión del Desafío Siglo XXI, las emociones de Katiuska siguen afectadas por lo ocurrido, por lo que la barranquillera reveló que planea tomarse un tiempo alejada de las redes sociales. A sus compañeros que siguen en juego y a quienes participarán en próximas temporadas del Desafío les dejó un importante mensaje: "Primero, no se queden con nada. Segundo, tómense muy en serio las reglas del juego y tercero, no confíen en nadie. Yo perdí 86 millones y la posibilidad de ganarme 1.200 millones".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL